讓動物的逗趣療癒人心！喜劇攝影獎再度引爆無限笑料

舉辦第7年的「喜劇野生動物攝影獎」，已經從一個小小的社區型比賽，成為全球最關注的攝影年度盛事。

舉辦第7年、已經成了每年全球攝影迷們期待的「喜劇野生動物攝影獎」（Comedy Wildlife Photography Awards），終於公布了2021年的得獎名單，今年的照片依然引爆各界話題，動物們獨特的瞬間，都在快門的捕捉下有了最逗趣滑稽的笑料，更令人讚歎在攝影師們的專業背後，下了多少的苦功。

其實，大自然總是帶給我們許多驚奇，雖然因為人類自工業革命以來肆無忌憚的破壞，使得野生動物遭遇前所未有的危機，但透過環保意識的抬頭，保育觀念漸漸於世人的心中發酵，人們漸漸懂得關懷不同的物種，也在包容和尊重的意識下，給予生命更多的空間。

喜劇攝影獎的出現，就是為了讓全世界的民眾重視環保和保育的重要性，主辦單位表示，「比賽的宗旨是展示照片的真實性，獲得對大自然的同理心，我們希望觀眾分享對地球的享受，並花時間認識它的價值。」

如今，喜劇攝影獎已經從一個小辦公室所舉辦的活動，搖身一變成為全球攝影師最熱愛的競賽，迄今每屆都會收到上千張的照片、被全球各大媒體報導，「這些照片可以擴大觀眾對自然世界的理解，並鼓勵他們分享我們對自然的享受。」

比賽分為許多類別，包含總冠軍，以及陸、海、空三個領域的個別冠軍，還有觀眾票選獎、組合圖片獎、高度讚揚獎等獎項。

該比賽旨在透過幽默攝影的魅力，提高群眾保育意識，在輕鬆的笑料間點綴生態環境之重要性。讓我們一起來看看今年令人驚艷又爆笑的攝影傑作。

2021總冠軍：痛啊！（Ouch!）──Ken Jensen攝

這隻在中國（China）雲南所拍到的金絲猴，牠的生殖器官正好不偏不倚的直中鋼索的下懷，那痛苦的瞬間和充滿張力的表情，讓觀眾彷彿也能感受那個苦楚，非常爆笑，也讓這張照片成了年度的冠軍。

陸地冠軍：忍者土撥鼠！（Ninja Prairie Dog!）──Arthur Trevino攝

在雪地上，當這隻老鷹即將飛到地面抓捕這隻獵物時，土撥鼠迅速跳躍了起來，突如其來的閃避姿態讓老鷹也嚇了一跳，最終土撥鼠順利脫身，沒有成為老鷹的佳餚，儼然忍者的姿態讓這張照片獲得陸地類別的冠軍。

空中冠軍：我猜夏天已經結束了（I guess summer's over）──John Speirs攝

要拍攝到鴿子正好被一片落葉直擊臉部的瞬間有多難？這巧妙的瞬間直接讓這張照片獲得空中類別的冠軍。順帶一提，這張照片同時也是觀眾票選獎的得主。

水中冠軍：該去上學了（Time for school）──Chee Kee Teo攝

在這張照片中，一隻水獺直接被媽媽叼了起來，小水獺驚訝的模樣就像是不愛上學的孩子，直接被媽媽硬是拖走，可愛的表情非常逗趣，也成了水中類別的冠軍作品。

高度讚揚獎：看誰跳得高（See who jumps high）──Chu han lin攝

這張照片可是台灣人拍的！在攝影師的巧手下，這三隻在台灣西岸拍攝的彈塗魚表情非常的生動，似乎像是在看誰跳得最高，非常逗趣。

（作者／魯皓平 本文出自2021.12.21《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）