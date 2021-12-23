B5紙張這麼大嗎？後輩「奇葩問法」超崩潰 網傻眼：誰知道啊

出社會工作總會遇到形形色色的人，但若在職場上遇到雷包，真的會讓不少人一個頭兩個大，情緒也可能受到影響。近日，日本網友分享一段對話截圖，一名公司的後輩發訊息請教問題，不料「奇葩的確認方式」卻讓人跌破眼鏡，網友們看見照片後，也紛紛直呼「誰知道啊」。

一名日本網友在推特發文分享一段對話記錄，內容是女兒朋友與後輩的聊天記錄，只見後輩發了一張白色照片，照片除了「一片空白」外，沒有任何實物作對比，也未在上頭標示長度或尺寸，更直接問前輩「B5的紙是這麼大，對嗎？」，奇葩的問話方式讓人相當頭大。

推文發出後立刻引來討論，網友對於後輩的問話方式感到莫名其妙，「這樣誰知道啊，哈哈」、「我只知道他的紙有跟手機螢幕大小一樣大」、「沒有可以比較的對象啊」，也有人開玩笑稱，「我想要這種幽默感」、「莫非是天然呆？」、「這大小也可能是A4唷」，部分網友則因此感到害怕，「看這問話方式，未來有很多需要擔心的地方啊」、「完全能明白這種感受，看到這照片，我都滿臉皺紋了」。

現代科技日新月異，若碰巧手邊沒有測量長度的工具，也可以使用手機的APP來協助。iPhone大多都有內建「測距儀」，只要打開設定錨點，並拉開距離，就能夠測量物品的實際尺寸，相當實用且便利。