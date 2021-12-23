聽新聞
test
0:00 / 0:00
B5紙張這麼大嗎？後輩「奇葩問法」超崩潰 網傻眼：誰知道啊
出社會工作總會遇到形形色色的人，但若在職場上遇到雷包，真的會讓不少人一個頭兩個大，情緒也可能受到影響。近日，日本網友分享一段對話截圖，一名公司的後輩發訊息請教問題，不料「奇葩的確認方式」卻讓人跌破眼鏡，網友們看見照片後，也紛紛直呼「誰知道啊」。
一名日本網友在推特發文分享一段對話記錄，內容是女兒朋友與後輩的聊天記錄，只見後輩發了一張白色照片，照片除了「一片空白」外，沒有任何實物作對比，也未在上頭標示長度或尺寸，更直接問前輩「B5的紙是這麼大，對嗎？」，奇葩的問話方式讓人相當頭大。
推文發出後立刻引來討論，網友對於後輩的問話方式感到莫名其妙，「這樣誰知道啊，哈哈」、「我只知道他的紙有跟手機螢幕大小一樣大」、「沒有可以比較的對象啊」，也有人開玩笑稱，「我想要這種幽默感」、「莫非是天然呆？」、「這大小也可能是A4唷」，部分網友則因此感到害怕，「看這問話方式，未來有很多需要擔心的地方啊」、「完全能明白這種感受，看到這照片，我都滿臉皺紋了」。
現代科技日新月異，若碰巧手邊沒有測量長度的工具，也可以使用手機的APP來協助。iPhone大多都有內建「測距儀」，只要打開設定錨點，並拉開距離，就能夠測量物品的實際尺寸，相當實用且便利。
娘氏の友人のところに後輩から送られてきたメールがじわじわくる pic.twitter.com/ozpbOjao3A— ちゅんこ (@chunkopyon) December 20, 2021
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言