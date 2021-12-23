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薪水太低活不下去了！老師在課堂上眼眶泛淚宣布辭職

聯合新聞網 / 綜合報導
老師在課堂上眼眶泛淚向學生宣布辭職。圖／取自tiktok
老師在課堂上眼眶泛淚向學生宣布辭職。圖／取自tiktok

美國教師阿潘特（Alyssa Aponte）在課堂上向學生宣布辭職，理由是薪水讓她「活不下去」。阿潘特將這段影片分享到社群平台，引起網友熱議，也再次揭露美國教師長期仰賴低工資掙扎求生的現象。

阿潘特在影片中對著13、14歲的八年級學生說：「我活不下去，他們也不在乎。」學生一片錯愕表示：「老師要離開了？」阿潘特當下情緒激動，眼眶泛淚。

@mividamahalia

we have to value ourselves and demand that our districts pay us a liveable wage.

♬ original sound - M Alyssa Aponte

阿潘特在後續影片解釋辭職的理由，其中之一是「薪水太少」。她說一個月房租1800美元（約合新台幣5萬元），但每月薪水只有2200美元（約合新台幣6萬1千元）用起來非常拮据。再加上她近期才到學校任教，薪水低於正常值，學校卻拿這份低薪當作計算年薪基準，讓她不得不找其他工作，以賺取足夠現金維持生計。

網友紛紛為阿潘特的境遇抱不平，表示：「老師為孩子付出這麼多，應該得到相對應的報酬」、「我們要重視老師為我們做的一切」、「學區行政單位寧願留住壞老師，也不願付合理薪資給好老師。」

薪水 美國 薪資

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