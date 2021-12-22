快訊

返家檢疫被要求付費清消、裝監視器 指揮中心回應了

日本出現首例本土Omicron確診 大阪一家三口無出國史

聽新聞
test
0:00 / 0:00

數十年磨一劍 NASA韋伯太空望遠鏡預計耶誕升空

中央社 / 綜合外電報導
歷經數十年等待，史上最強大的詹姆斯‧韋伯太空望遠鏡（JamesWebb Space Telescope）終於暫定在今年耶誕節發射。圖／太空總署提供的系外行星示意圖。
歷經數十年等待，史上最強大的詹姆斯‧韋伯太空望遠鏡（JamesWebb Space Telescope）終於暫定在今年耶誕節發射。圖／太空總署提供的系外行星示意圖。

歷經數十年等待，史上最強大的詹姆斯‧韋伯太空望遠鏡（JamesWebb Space Telescope）終於暫定在今年耶誕節發射。

美國國家航空暨太空總署（NASA）今天表示，由於位在南美洲東北部海岸的發射場天氣惡劣，NASA的詹姆斯‧韋伯太空望遠鏡將延至最快於耶誕節當天發射。

詹姆斯‧韋伯太空望遠鏡比哈伯太空望遠鏡（Hubble Space Telescope）靈敏約100倍，部署後能讓天文學家史無前例地窺探宇宙初期形成的第一批銀河。以下是有關這座巨型太空望遠鏡的5件事。

巨大金色鏡片

詹姆斯‧韋伯太空望遠鏡的核心零件是其巨大的主鏡，這個6.5公尺寬的凹面結構由18個較小的六邊形鏡組成。這些鏡片由鍍金鈹製成，優化後可反射來自遙遠宇宙的紅外線。

除了主鏡，這座太空望遠鏡也包含4台科學儀器，主要負責對宇宙物體進行成像和光譜學，也就是將光分解成不同波長，以研究宇宙物質的物理和化學屬性。

主鏡和儀器受到5層遮陽罩保護，遮陽罩形狀像風箏，展開後的尺寸相當於一個網球場大小。

覆蓋遮陽罩的薄膜由聚醯亞胺製成，這種材料不僅耐高溫，在很寬的溫度範圍內穩定性高，這兩點至關重要，因為面向太陽的那一面必須抵抗攝氏110度高溫，另一面則必須承受攝氏零下236度低溫。

詹姆斯‧韋伯太空望遠鏡下方有一輛「太空艙巴士」，用來收納電力、推進、通訊、定位、加熱和數據處理的子系統，總的來說，這座太空望遠鏡重量相當於一輛校車。

百萬公里之旅

詹姆斯‧韋伯太空望遠鏡將進入距地球約160萬公里的軌道上，大約是我們地球與月球距離的4倍。

與哈伯太空望遠鏡不同的是，詹姆斯‧韋伯太空望遠鏡將環繞太陽軌道運行，而非地球軌道。

高科技摺紙術

詹姆斯‧韋伯太空望遠鏡體積龐大，必須如摺紙般摺疊起來，才能放入火箭鼻錐中，而展開則是一項複雜又極具挑戰的任務，是NASA嘗試過最艱鉅的部署。

發射30分鐘後，通訊天線和為其供電的太陽能板須部署完成，接著將從第6天開始，在經過月球後展開如手風琴般摺起的遮陽罩。

到了第2週，終於輪到主鏡張開，在最後配置期間，所有儀器都須冷卻和校準，且須非常精確地調整主鏡位置。

6個月後，當一切準備就緒，望遠鏡將正式投入運作。

生命、宇宙和一切

詹姆斯‧韋伯太空望遠鏡有兩項主要科學任務，將占其觀測時間的一半以上。第一項是探索宇宙歷史的早期階段，回顧大爆炸後的數億年時光。

天文學家希望了解星體和星系最初是如何形成，以及它們是如何隨著時間演變。

詹姆斯‧韋伯太空望遠鏡的第2項主要任務是發現系外行星，並透過分析這些星體的大氣，來研究是否可能有生命存在。

數十年磨一劍

詹姆斯‧韋伯太空望遠鏡原定2007年發射，接替哈伯太空望遠鏡繼續探索太空，但出於各種原因而延宕至今。

詹姆斯‧韋伯太空望遠鏡採用加拿大和歐洲製造的儀器，是國際大規模合作的結果，超過一萬人參與，預算最終如滾雪球般增加至100億美元(約新台幣2781億元)左右。

詹姆斯‧韋伯太空望遠鏡至少將花費5年時間執行任務，科學家則希望能達到10年以上。

NASA 太空

延伸閱讀

中國元宇宙商標超過7000個 餐飲搶註引批評

耶誕主燈光束遭質疑抄襲前任韓國瑜 高市府:都是市府的

工業富聯 搶進元宇宙領域

遠傳5G元宇宙加速器 啟動

相關新聞

影／男秀絕活漆一大面牆只要30秒 網跪求油漆滾輪品牌

國外一名男子只花了30秒就漆好整片牆，他將這項絕活拍成影片分享到社群平台上，網友大讚「神乎其技！」甚至還有人跪求男子使用的油漆滾輪品牌。

SpaceX第100次回收火箭 達成新里程碑

SpaceX公司21日早晨由佛羅里達州甘迺迪太空中心發射獵鷹9號火箭，搭載天龍號太空貨艙升空，成功載運聖誕節補給品前往地...

超罕見！保存完好6600萬年前「恐龍胚胎化石」出土

科學家宣布發現6600萬年前且保存完好的「恐龍胚胎」化石，該胚胎正準備像雞一樣從蛋中孵化，相當罕見。

日本生乳生產過剩恐遭銷毀 日相罕見籲多喝鮮乳

日本受COVID-19疫情影響，導致生乳需求降低、生產過剩，今年底至明年初預計有5000噸恐須銷毀。日本首相岸田文雄昨天...

數十年磨一劍 NASA韋伯太空望遠鏡預計耶誕升空

歷經數十年等待，史上最強大的詹姆斯‧韋伯太空望遠鏡（JamesWebb Space Telescope）終於暫定在今年耶...

跟荷蘭拚了？ 德國新政府推娛樂大麻合法化搶食百億美元市場

在歐洲提到大麻，多數人最先想到荷蘭，但德國人風靡程度一點也不遜色，日前走馬上任的「紅綠燈聯盟」新政府的新施政方針中，其中一項引發年輕人熱議的政策就是「大麻全面合法化」。實際上，德國早在2017年就通過醫用大麻合法，娛樂用途似乎是遲早的事。報導與研究指出，一旦德國正式通過娛樂用大麻合法化，不只能增加預算與就業、提升使用安全與打擊黑市，還能搶食阿姆斯特丹的大麻觀光產業。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。