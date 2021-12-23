性騷擾對女性有多傷？市長拍短片向男性喊話「該改變了！」

英國大曼徹斯特市長柏南（Andy Burnham）本月17日在社交平台分享女性日常遭受性騷擾的影片，並對男性喊話：「該改變了。」

影片拍攝一名年輕女性平時會經歷的事情，包括：在社交平台上受到言語騷擾、在公園裡被男性言語調侃或偷拍、在街上被不當觸摸、被吹口哨或叫囂，甚至在她試著忽視這些男人時遭受對方責罵。女性在影片最後提問：「你覺得這樣OK嗎？」

影片指出，71%英國女性在公共場合曾受到性騷擾，其中18-24歲英國女性有高達86%受到性騷擾，但超過95%的女性沒有公開自己受到性騷擾的經驗。

許多網友認為這段影片傳達出強而有力的訊息，紛紛表示：「這就是現狀，要改變了，請停止責怪女性。由男性主導改變、放棄原有對待女性的方式」、「請看這段影片並傳給男性。影片中拍到的都是許多男性接受、認可且互相學習的行為，該停止了…希望世界變得更好」、「這些行為很不OK。我孫女去商店買東西原本穿短褲，後來換穿慢跑褲，理由竟是她不想再遇到變態。她只有11歲，令人火大」、「每位女性都會很熟悉影片中這些經歷」。