釀25死！大阪縱火犯「緊抓受難者」不給逃 監視器畫面曝光
日前在日本大阪北區鬧區一棟大樓遭人蓄意縱火，截至目前已造成25人因此身亡，其包含61歲縱火嫌犯在內多人重傷。而經警方調查發現，距離起火點的4樓精神科診所的監視器拍到，嫌犯縱火後竟抓住逃生的人，故意不讓他們逃出大門。
據《產經新聞》報導，事發當日有人目擊到嫌犯谷本盛雄在起火現場手持裝有汽油的紙袋，到4樓精神科縱火，讓火勢瞬間蔓延。同時，警方事後發現，早在火警發生前30分鐘，嫌犯就曾經在自家練習縱火，而在3層樓住宅的2樓也有明顯「試火」痕跡。
此外，警方在嫌犯家中地上發現多則縱火事件的新聞剪報，還有寫有「大量殺人」手寫字條，因此研判嫌犯早就計畫已久，企圖同時殺害多人。對此，警方也在本月22日宣布，調閱發生火災的4樓精神科監視器畫面後發現，嫌犯先是在精神科門口縱火後，看到有人想要逃生，竟用全身擋住對方，不讓民眾逃生，企圖玉石俱焚。
對此警方還發現，現場的滅火器與逃生門疑似是遭人動過手腳，變得非常難以開啟，因此不排除也是嫌犯動的手腳。不過由於目前嫌犯身受重傷仍在昏迷中，因此無法進行問訊，後續犯案動機仍待釐清。據統計，此次火災一共造成28人被送醫，其中25人確認死亡，3人受傷。
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