這公公出手超闊綽 贈新媳兩房手捧黃金現金證婚

在越南，有一名新嫁娘在結婚儀式時，受到公公贈與包括價值50億越南盾（約為新台幣606萬元）的兩棟房子，並捧上5億越南盾（約新台幣60.6萬元）的現金和黃金，讓婚禮主持人高喊：「這兩棟房一定會增值！」為兩人送上祝福。

如同在台灣，在越南的結婚傳統中，夫家也須贈與媳婦一套金飾。但這名在越南胡志明市的公公，卻在金飾之外，又加贈了總值為50億越南盾（約為新台幣606萬元）的兩張地契，與5億越南盾（約新台幣60.6萬元）的現金。

從抖音曝光的影片中，該名新郎的父親還謙虛表示：「我現在只有這個」，雙手將地契請媳婦拿好，將現金交由兒子時，笑著祝福兩人的婚姻。公公此舉讓結婚儀式來到最高點，主持人在現場高喊：「這兩棟房子的房價一定會再提高。」賓客也報以熱烈掌聲。

當地網友在影片下方留言表示：「從沒見過這麼酷的公公」、「看到黃金的感覺真好」。有人還說，公公大概創業很成功，也有網友抱怨：「結婚時只拿到了一頂帽子」。但也有不少網友認為，這家人不過是用婚禮在炫富。「是的，家裡有錢固然好，但你不必向全世界炫耀！」、「許多人都還在貧困中，而且還在疫情期耶，怎麼有人還大肆辦婚禮？」、「吹牛不好」，並直言這樣的婚禮「太花俏了吧？」