男怨女友初次見面爽約是為了「測試」 網友：把你當實驗室白老鼠？

國外一名男性在社群平台發言表示，女友跟他交往4個月後，才坦承第一次約會時刻意取消見面是為了「測試」他的為人，讓他感到震驚且不快，跟女友大吵一架後詢問網友是否不該為了這種「小事」生氣。

原PO說自己住在離女友家1小時車程的地方，當天他開車前往女友家開到半路，女友才跟他說自己生病必須取消約會。原PO提到：「我一上車時就發簡訊給她，跟她說我要出發了，她仍等到我快開到她家才取消約會。」

原PO認為女友在那之前有很多取消約會的機會，但她等原PO開了半小時車才告知。原PO當下跟女友說沒關係，希望她早日康復，甚至還問女友是否須要他過去幫忙，女友回答不想。

雙方交往4個月後，女友才吐實說那次「測試」讓她發現原PO很體貼，值得深交。但此舉惹怒原PO，責備女友根本沒考慮他的時間跟精神，只是想看他的反應。女友敷衍道歉後，還認為這件事沒什麼大不了且已經過了4個月，2人為此大吵一架讓原PO有點懊惱。

但多數網友認為錯不在原PO，紛紛表示：「女友很不OK，自己做錯事還讓你感到自責」、「這絕不是小事情，因為你對她已經失去信任了，往後發生什麼事，你可能會擔心這會不會又是一次『測試』」、「你可以假裝要跟她分手，等她生氣時就跟她說：『測試沒通過喔』」、「我之前也跟一個『測試』我的女孩分手，我不是實驗室的白老鼠，這種『測試』很不尊重人」。