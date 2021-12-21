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2個耶誕老人「分身」網上結緣 一拍即合常電話中求救訴苦

聯合新聞網 / 綜合報導
加拿大男性歐萊特（圖左）跟福德（圖右）都扮演耶誕老人。圖／取自cbc
加拿大男性歐萊特（圖左）跟福德（圖右）都扮演耶誕老人。圖／取自cbc

加拿大男性歐萊特（Gerry Ouellette）跟福德（Glen Ford）因網路結緣並保持密切聯繫，他們倆有一極大的相同處：都扮演耶誕老人的「分身」。

退休警官歐萊特表示，去年他在臉書耶誕老人社團詢問直播的技術問題時，福德回應了，兩人一拍即合。

66歲的歐萊特為家庭聚會、公司行號、照片拍攝等場合扮演耶誕老人已有十多年了，而69歲的福德則曾是技術人員，並在疫情前在網路授課，他在2019年開始兼職扮演耶誕老人，現在則當成全職工作。

福德說：「歐萊特很熟悉扮演耶誕老人的眉角，我則比較了解網路方面的技術，我們始終保持聯繫......已經忘記我們打了多少次電話向對方求救。」

歐萊特提到：「我們都習慣被路人攔住詢問：『你是耶誕老人嗎？你看起來就像耶誕老人』。」

兩位耶誕老人也有不同處，歐萊特會唱耶誕歌，但福德不能；歐萊特身高183公分，而福德身高168公分；福德扮成耶誕老人時，會加入喜劇成分，飾演一個忘記孩子名字、笨手笨腳的耶誕老人，而歐萊特則本色演出。他們的政治立場也是對立的。

這些相異處並無礙他們的好交情。福德指出：「我們可以不同意彼此，但仍然相處融洽。當歐萊特情緒低落時，他會打電話給福德，歐萊特說：「不知為何，他有一種提振我精神的魔力。我希望自己對他也有同樣功效。」

直播 疫情 加拿大

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