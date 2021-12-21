孕媽不到24小時緊急分娩 讓垂死癌末夫能見孩子最後一面

美國28歲女性海莉（Haley Parke）本月2日產下第2個兒子，兒子一出生就被帶到產房上2層病房見他罹患癌症末期的33歲父親約翰（John），約翰在當天稍晚離世。

約翰對抗罕見的腎癌近1年，護理師表示當他擁抱新生兒子時，「生命跡象回穩」。海莉則透露，當時他們一家3口待在一起35到40分鐘。

海莉和約翰在2016年因工作認識交往而結婚，她稱約翰是名鬥士，「從不願放棄，想繼續為家人而戰。」

約翰曾是棒球運動員，後來到航空公司工作，他在2021年1月被診斷出罹癌時，大兒子只有6個月大。他在1月份接受了切除左腎手術，當時左腎有一顆壘球尺寸大小的腫瘤，爾後進行化療並參與臨床試驗大約4個月後，這對夫婦決定生育第2個孩子。

海莉解釋：「約翰是癌症末期患者。我們討論後決定在第1個兒子出生後10 個月時懷第2胎。我們希望大兒子有一個手足，而約翰會有更多的時間陪伴第2個孩子。」

海莉接受體外受精的方式在4月時順利懷了第2胎，期間約翰持續接受治療，但癌症病情日漸惡化。夫妻倆努力保持樂觀，繼續攜手向前。

約翰的妹妹提到夫妻倆在艱難最後幾個月展現無比堅強：「即使約翰病得很重，他上個月還計劃給她一個驚喜。他總是把家人放在第一位，即使病痛纏身，他也確保家人受到良好對待。」

醫師在本月1日告知夫妻倆約翰只剩下幾天的生命，而非預期的6個月。當時懷胎37週的海莉詢問醫師的第1個問題是：「能否提前分娩？」醫生回答：「我也在想同樣的事情。」

接著不到24小時，海莉準備離開丈夫病榻並接受引產。術前海莉告訴約翰，她想為兒子取跟他一樣的名字。約翰低聲回應，點了點頭，就像他支持這個決定。

當天負責照料海莉和新生兒的護理師麥格琳（Emma McGlynn）指出：「海莉原本打算請助產士幫忙她在家分娩，但提前分娩計畫確認後幾小時，她就在醫院接受了剖腹產，真的很了不起。

儘管小約翰早產了3週，但出生時頭好壯壯，體重3288公克。海莉提到計畫存在相當高的風險，但堅信上天會幫他們渡過難關，寶寶能健康且及時到爸爸身邊。

海莉坦言迎接新生兒至今不到1個月的時間，感覺還不是很真實：「經歷了苦樂參半的時刻，悲傷伴隨著孩子們成長的喜悅。」