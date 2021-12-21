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酸民寫餐廳假負評 被前律師老闆揪出證據告到賠27萬

聯合新聞網 / 綜合報導
餐廳老闆擁有劍橋大學法律學位、律師執照。圖／取自dailymail
餐廳老闆擁有劍橋大學法律學位、律師執照。圖／取自dailymail

英國男性波茲（Martin Stewart Potts）在旅遊評論網Tripadvisor上對一家餐廳留下假負評，但他事前沒打聽清楚餐廳老闆霍迪（Steve Hoddy）曾是擁有劍橋大學法律學位的執業律師。霍迪將波茲一狀告上法院，最後獲判賠7455英鎊（約合新台幣27萬元）。

波茲以8個不同使用者名發布了10則負評，包括這間餐廳食物讓他和妻小生病、供應的黑線鱈其實是鯰魚、用回鍋油炸薯條，但這些指控全是子虛烏有。

法官7月裁定波茨犯下惡意造假罪，並要求他支付賠償金給霍迪。

霍迪在判決後表示：「網路酸民已成為一種流行病，破壞了店家生意。」他並提到自己經營餐廳44年，生意穩健，才能承受這種「胡說八道」。但負評會重傷飯店業者，因為人們在意評價，這是現代社會的禍害。

霍迪目前擔任6家餐廳和1家外賣店的董事總經理，他說當時回應波茲一連串負評時，發現幾篇文章中出現相同的拼寫錯誤，他循線追查後意識到波茲用4個不同的使用者名寫了大約100篇其他店家的評論，霍迪決定揭發對方的惡行。

霍迪說：「我寫信警告他，除非他為評論道歉，否則我會控告他惡意造謠。」波茨起先否認參與，等到霍迪提出證據時，波茨才含糊其辭回應，但仍拒絕承認與面對，後來霍迪向法院提出正式控告，順利獲賠。

霍迪認為此案突顯了酸民在評價網站很容易隱藏身份：「無法透過網站取得評價者的身份。」霍迪說當時看到惡意負評時，先聯繫Tripadvisor指出評論不正確，由Tripadvisor撤下評論。但他提到，大多數企業無法成功找出「惡意造假評價」的源頭，因為過程「複雜且昂貴」。

霍迪慶幸自己大學學到的知識和技能能派上用場，表示：「這是我接受訓練的目的。我這麼做（控告酸民留不實負評）不是為了錢，而是為了警告那些自以為可以隨意損害企業或個人聲譽的人。」

劍橋 律師 英國 奧客

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