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選錯車了…竊賊開後車箱偷東西 「拳擊手」衝出來毆打他

聯合新聞網 / 綜合報導
竊賊偷車，下一秒「拳擊手」衝出來毆打他。圖／取自tiktok
竊賊偷車，下一秒「拳擊手」衝出來毆打他。圖／取自tiktok

英國拳擊館老闆布雷迪（Leighton Brady）本月初在社群平台分享一段竊賊偷他車子未果的監視器畫面。布雷迪在影片標註：「不要到拳擊手家行竊」，還笑稱幫竊賊上了一堂免費的「拳擊課」。

畫面顯示穿帽T的竊賊翻找拳擊手車子後車廂，最後偷了兩箱物件。當竊賊關上後車箱準備走人時，上身赤裸的布雷迪突然衝出，準備撲倒竊賊。竊賊立即扔下贓物逃之夭夭。雖然監視器沒有拍到後續畫面，但從背景噪音研判布雷迪毆打了這名竊賊。

影片最後，出現一名女性走出房子，似乎在查看布雷迪的去向。

布雷迪制伏竊賊的影片獲得熱烈回響，網友紛紛表示：「你應該把他拖回鏡頭前，這樣我們就能看到你修理他的過程」、「最後出現的小姐應該是想查看自己是要叫警車、救護車還是靈車」、「那位小姐只是想確認你沒有殺了他」。

@leightonbrady

DON'T STEAL TOOLS FROM A TOE 2 TOE KICKBOXERS HOUSE, This thief had a kickboxing lesson for free 😂 ##dontsteal ##tooltheft ##tradesman ##toolthief

♬ original sound - leightonbrady

監視器 車廂 救護車 英國

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