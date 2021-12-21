選錯車了…竊賊開後車箱偷東西 「拳擊手」衝出來毆打他
英國拳擊館老闆布雷迪（Leighton Brady）本月初在社群平台分享一段竊賊偷他車子未果的監視器畫面。布雷迪在影片標註：「不要到拳擊手家行竊」，還笑稱幫竊賊上了一堂免費的「拳擊課」。
畫面顯示穿帽T的竊賊翻找拳擊手車子後車廂，最後偷了兩箱物件。當竊賊關上後車箱準備走人時，上身赤裸的布雷迪突然衝出，準備撲倒竊賊。竊賊立即扔下贓物逃之夭夭。雖然監視器沒有拍到後續畫面，但從背景噪音研判布雷迪毆打了這名竊賊。
影片最後，出現一名女性走出房子，似乎在查看布雷迪的去向。
布雷迪制伏竊賊的影片獲得熱烈回響，網友紛紛表示：「你應該把他拖回鏡頭前，這樣我們就能看到你修理他的過程」、「最後出現的小姐應該是想查看自己是要叫警車、救護車還是靈車」、「那位小姐只是想確認你沒有殺了他」。
@leightonbrady
DON'T STEAL TOOLS FROM A TOE 2 TOE KICKBOXERS HOUSE, This thief had a kickboxing lesson for free 😂 ##dontsteal ##tooltheft ##tradesman ##toolthief♬ original sound - leightonbrady
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言