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年輕司機煞車失靈釀4死要坐牢110年 超過4百萬人連署求輕判

聯合新聞網 / 綜合報導
釀禍司機聲淚俱下懇求法官從寬處理。圖／取自youtube
釀禍司機聲淚俱下懇求法官從寬處理。圖／取自youtube

美國25歲貨車司機阿奎來拉-梅德羅斯（Rogel Lazaro Aguilera-Mederos）2019年開車上高速公路時，因煞車失靈造成28輛車追撞，最終4人死亡6人受傷。本月13日被判處110年徒刑。目前有超過420萬人連署，請求法院輕判阿奎來拉-梅德羅斯。

連署書指出，阿奎來拉-梅德羅斯任職的貨運公司自2017年起，曾有多次機械違規紀錄，公司該負責承擔這起事故。連署書並稱這起事故純屬「意外」，不是司機的犯罪行為，他過去也沒犯罪或駕駛違規的前科，他也非常配合法院和案件調查人員的每一項要求。

阿奎來拉-梅德羅斯表示事發時剎車失靈，試圖閃避其他車輛卻失控撞到停止標誌起火，最終釀成悲劇。法院判他42項罪名，每項罪名雖然都處以最低刑期，加總起來卻是高達110年刑期。

阿奎來拉-梅德羅斯13日在法院聲淚俱下懇求法官從寬處理。他說：「我很難承受這種創傷。我睡不著，一直想著受害者。我不是罪犯，也不是殺人犯。」他提到當時他試圖避開車子以免釀禍，雖然不幸發生事故，但沒有逃離現場。

阿奎來拉-梅德羅斯接著說：「我想道歉，為自己造成的損失及傷亡致歉。我多次問上帝為什麼是他們而不是我。」

阿奎來拉-梅德羅斯的辯護律師證實，將提出上訴，但他認為推翻判決的機率極低。

殺人 高速公路 律師 美國 標誌

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