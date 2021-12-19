禁止大國殺人機器 國際未能達共識

國際無法管制「殺人機器」？聯合國17日的審查會議上，在68個國家的呼籲下，仍未能對LAWS（致命全自動武器系統）訂定規範。外界懷疑因美、俄等武器製作國的壓力，導致討論停滯不前。美國官員表示，針對LAWS應訂定一個「行為準則」，而非禁止使用的強制規範。

殺人機器難規範

《路透社》報導，聯合國於13日召開為期五日的會議，討論《特定常規武器公約》（CCW）的相關內容。聯合國秘書長古特雷斯呼籲，「盼審議大會就內容、規範達成一致，限制某些類型的全自動武器。」

LAWS沒有人工操作的「殺傷開關」，生殺大權全交由感應器、軟體與人工智能來決定。聯合國八年來都有針對LAWS展開討論，在聯合國3月一份無人機在利比亞發動武裝襲擊的報告，導致了討論的加速。本次13日的《特定常規武器公約》（CCW）會議，共有125個締約國參與討論。

《半島電視台》指出，本次會議卻沒有針對LAWS訂定任何一條規範，引發許多國家的不滿。會談後的消息人士表示，已經投入開發LAWS的大國，如美國、俄國等，阻止了大多數人制定具有法律規範性的條款。

LAWS能減少誤判

《衛報》報導，美國早已拒絕任何禁止使用「殺人機器」的規範。美國官員多羅辛表示，「解決LAWS問題的最佳方式為制定一套行為準則」，而非頒布具有法律強制約束的禁令，並宣稱此類武器擁有精準擊中目標，減少誤判率的好處。

組織Stop Killer Robots 成員莫耶斯表示，「現在正是大多數國家發揮領導能力的時候，以防止殺手機器造成災難性的人道危機。」

如果LAWS無法在聯合國上無法達成協議，那各國可能會將談判轉移到聯合國外部的另一個討論平台上。一位參與《特定常規武器公約》會議的外交官則表示，「現階段沒有足夠的支持來啟動限制LAWS的條約，但可以就國家實施一些原則。」

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