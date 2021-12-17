法國控違反隱私規定 美國人臉辨識公司喊冤

中央社 / 巴黎16日綜合外電報導

法國個資保護監管機構「資訊與自由全國委員會」（CNIL）下令，總部設在美國、已蒐集全球100億張圖像的美國人臉辨識技術公司Clearview AI，停止蒐集和使用法國境內民眾的個資。

資訊與自由全國委員會在今天公布的正式命令中強調，Clearview AI在社群媒體和網路上蒐集可公開取得的臉部圖像並無法律依據，違反歐盟的個資保護規定，也就是歐盟通用資料保護規則（GDPR）。

Clearview AI否認有違法之處。

Clearview AI執行長宦孫至（Hoan Ton-That）表示：「Clearview AI 在法國或歐盟他國境內並無營運地點，也沒有任何客戶，同時並未從事任何應接受歐盟通用資料保護規則管理的活動。」

但歐盟法律規定，歐盟通用資料保護規則的管理架構適用於追蹤和處理歐盟各國網路用戶個資的案件，即使供應商的位置並不在歐盟境內亦然。

歐盟法律規定，會員國公民有權要求從私人數據庫中刪除自己的個資。資訊與自由全國委員會表示，Clearview有兩個月的時間來遵守委員會要求，否則可能面臨制裁。

法國 個資 人臉辨識

延伸閱讀

龔明鑫會見法國前議長 戴扈傑允將敦促法簽訂台歐盟BIA

釣魚網站假冒聯合新聞網騙個資買虛擬貨幣 讀者小心勿上當

歐盟藥品管理局建議 批准兩款新冠肺炎藥物

打擊芬太尼等藥物濫用成癮問題 美國制裁中國4藥企

相關新聞

供過於求！日本牛奶過剩 農相呼籲多喝以免大量廢棄

共同社報導，日本牛奶和乳製品原料鮮奶供過於求，可能導致在歲末年初被大量廢棄，日本農相金子原二郎17日呼籲民眾擴大牛奶等的...

一字萬金！全球首則手機簡訊拍賣 「聖誕快樂」上看630萬

英國每日郵報報導，世界首則「手機簡訊」將以NFT的形式於21日由法國第一間獨立拍賣行奧古特（Aguttes）拍賣，預估最...

日本將實施75歲以上駕照路考新規 逆向不看燈號直接出局

日本讀賣新聞報導，日本警察廳16日表示，明年5月起針對75歲以上且有違規紀錄的駕駛人實施路考評分新制，若「逆向」或「不看...

物流倉庫入侵社區 彭博：「暗店」讓城市生活瓦解

原本人聲鼎沸的小吃店，撐不住疫情變化而關門，短短時間內又重新裝修，成為蝦皮取貨門市。

敗選成習慣？日本在野黨一蹶不振的魯蛇困境

在2021年10月的日本眾議院大選中，執政的自由民主（自民）與公明黨兩黨聯盟取得465席中的293席，擊敗以立憲民主黨（立民）為首的在野聯盟。選前喊出「政黨輪替」的立民黨，結果僅取得96席。日本在1955年到1993年間，由自民黨長期執政，稱為「五五年體制」。在這次選舉之後，有不少論者認為，從2012年自民黨重返執政至今，執政陣營與在野陣營又恢復了「五五年體制」中2比1的格局，顯然已形成自民黨第二次長期執政的「新五五年體制」。

牠有1306隻腳！學者在西澳洲首度發現「千足」新物種

學者近日在西澳洲發現一種新物種，同時也是目前唯一已知真正擁有超過「一千隻腳」的生物，可謂名副其實的「千足蟲」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。