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打烊前點千元大單！麥當勞員工怒飆髒話 網力挺：服務業心聲

聯合新聞網 / 綜合報導
國外一名女網友上傳與麥當勞員工的互動影片，引起服務業的共鳴。 示意圖／Pixabay
國外一名女網友上傳與麥當勞員工的互動影片，引起服務業的共鳴。 示意圖／Pixabay

不少餐廳都厭惡在即將打烊的時段點餐的客人，因為往往會拖延到員工們的下班時間。國外一名女網友就分享一段影片，內容是她在麥當勞關門前10分鐘到得來速點餐，整筆訂單金額高達61.3美元（約等於新台幣1705元），最後還再要求加點一份大薯，讓現場員工相當不滿，甚至直接飆罵髒話，影片引起網友熱議。

綜合外媒報導，一名帳號為「hailsmaebackup」的女網友在抖音TikTok）發布影片，畫面中她駕駛車子開進麥當勞得來速點餐區，點了一份多達61.3美元的大單後，又再詢問對方「可以再加一份大薯嗎？」讓即將下班的店員相當氣憤，怒吼回應「你知道我們10分鐘後就關門了嗎？」，甚至忍不住飆罵出髒話，但最後還是乖乖接受要求，總共向該女子收了65.12美元（約新台幣1810元）。

影片曝光後，許多網友都同情員工立場，紛紛留言「站在店員那邊，沒有理由硬要在關門前點大餐」、「在關門前點61美元？真的不能接受」、「能感覺到店員的痛苦」、「自從在餐廳當過服務生後，我從來不會在打烊前一小時點餐」、「做為一名前速食店員工，在打烊前下單真的是一團糟」、「他說出了服務業員工的心聲」、「沒當過麥當勞員工，但我100％支持他」。

不過在影片受到網友們撻伐後，該女子澄清，這部影片並非真實發生，而是雙方事先設計好的互動表演。不過由於影片意外引起餐飲服務業的共鳴，仍引來熱烈討論，截至目前已有近6.4萬人按讚、近600則留言。

@hailsmaebackup

omg mcdonalds ##mcdonalds ##fyp

♬ original sound - Hails

麥當勞 速食 抖音 TikTok

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