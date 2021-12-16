空汙也有種族差異 有色人種仍居弱勢

髒空氣也擺脫不了種族歧視？以美國為主的國際研究團隊發現，在當地各地空氣污染物質中，有色人種民眾吸入的髒空氣較白人偏多。研究人員指出，即使美國幾十年來在降低空氣致命污染物已取得重大進展，但種族的差異現象依舊持續。

據《衛報》報導，以華盛頓大學為首的研究團隊，將不同空氣污染物濃度加以模型化並細分至街區等級，接著再計算不同種族遭受的暴露量，研究人員劉嘉文（譯音）指出，「從所有污染物來看，即使污染程度明顯不同，但最常受影響的對象仍是少數族群，而且這種種族與民族差異在各州皆然。」

都市差異最明顯

《島人新聞網》報導，研究人員分析1990、2000與2010年6種主要空氣污染物在美國全國性的暴露程度，包含從車輛排放的二氧化氮、一氧化碳、高度混合的臭氧、二氧化硫與PM10及PM2.5懸浮微粒。結果發現，雖然自1990年起，6種污染物濃度已在減少，但不管收入程度為何，有色人種仍比白種人更容易暴露在上述污染物中，而且這種種族差異性在都市地區比鄉下地區更明顯，其中又以加州與紐約差異最大。

法規禁不了污染持續

這次研究的1990～2010年當中，雖然《清潔空氣法》已在1970年通過而且美國降低空氣污染已有進步，但不同種族之間的差距仍未拉近。

過去研究也指出，即使暴露在法定安全範圍內，空汙仍會減少壽命及惡化健康，每年死於空汙的美國人約10萬人，最新研究甚至認為，空氣污染與早產、流產、失智及Covid-19有關。

弱勢聲音應被重視

對此，研究人員朱利安·馬歇爾指出，「這次結果對科學文獻來說或許是新的，但對於受到空氣污染影響最大的族群來說早已不是新鮮事，這些族群長期一直在訴求改善。」

本次研究結果刊登在Environmental Health Perspectives期刊。

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