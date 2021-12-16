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空汙使生育率下降 不孕症、胎兒病變增加

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導

近50年內的生育率下降，可能與化石燃料使用與化學品污染有關！一項研究指出，人口高齡化與失衡不只是社會結構問題，環境中的潛在污染提升了流產機率、降低精子與卵子的品質，使得先天畸形比例上升，不孕症也明顯增加。

不孕率持續上升

衛報指出，出生率下降通常與文化和社經因素有關，而女性社會角色變化也使生育推遲，但數據顯示，在避孕藥出現之前，女性的懷孕機率就已經出現下降的趨勢，總體墮胎人數一直在下降、1990年以來的意外流產增加了1至2%。

此外，過去也有研究指出，每年新增約74,000例睾丸癌病例、年輕女性早熟，以及男嬰先天性畸形數量增加等，這類生物學原因導致人類不孕比率越來越高。最新研究透過丹麥與其他工業化國家指出，此趨勢恐與長期暴露於化石燃料與有毒化學污染物之下有關。

無處不在的化石燃料

哥本哈根大學教授斯卡克貝克說，「在這項研究中，讓我印象深刻的是，現代生活的大部分產品都來自化石燃料。」他指出，人類的血液、尿液、精液、胎盤、母乳以及脂肪組織中都驗出了化石燃料相關污染物的成分，且此類污染物會影響內分泌系統運作，並導致人體賀爾蒙系統失常、產生生殖方面的負面影響。

過去的動物實驗發現，受到相同的污染物曝露時，女性和男性的生殖能力受到的影響略有不同，早期懷孕對這些污染物的反應會特別敏感，若接觸過量就可能成為早期流產的原因；對男性而言，內分泌系統受到干擾，也與男性生殖系統的病變有很大的關係。

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