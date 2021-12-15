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比利時少女獨駕飛機今離開 大讚「台灣是最美麗的國家」

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比利時少女駕機劃過「台中空軍基地」 台灣飛友們怒了

聯合新聞網 / 綜合報導
比利時19歲少女飛行員羅瑟福德（Zara Rutherford），昨天從南韓飛抵台灣。記者蘇健忠／攝影
比利時19歲少女飛行員羅瑟福德（Zara Rutherford），昨天從南韓飛抵台灣。記者蘇健忠／攝影

比利時19歲少女飛行員羅瑟福德（Zara Rutherford）自8月起挑戰最年輕女性「獨駕」超輕型飛機環遊世界，一抵台地勤工作人員特地準備珍珠奶茶，她喝後高舉珍奶。不過，羅瑟福德此行惹得台灣飛友們一肚子火，質疑「外國的月亮比較圓」，更批民航局在一般民眾上課時，常拿出法令來恐嚇，甚至說「台灣的輕航機在可預見的未來，都沒有辦法飛進正式機場」，如今飛友不滿「這些話講沒多久，馬上有外國的飛友飛進來打臉」。

該名台灣飛友今（15）日在臉書社團「爆料公社」發文指出，比利時少女駕駛輕航機環遊世界抵台，台灣的輕航機飛友都憤憤不平，因為這在台灣叫作「超輕型載具」而非「一架飛機」，他不滿「外國人駕駛就叫做飛機，台灣人駕駛就叫做載具，外國人就是飛行員，台灣人叫做超輕型載具操作員，現在是怎麼樣？外國的月亮比較圓嗎？」

加上台灣飛友每次上民航局的課程，常被官方用法令嚇唬，他斥責民航局曾直言「台灣的輕航機在可預見的未來，都沒有辦法飛進正式機場」，但如今馬上有外國的飛友來打臉，更怒批「台灣的民航局對於台灣的飛友看似洪水猛獸，比作姦犯科殺人犯還要不如，動不動就說這樣子會違反什麼法」，這回大家都憤憤不平卻敢怒不敢言，深怕又被民航局叫去問話，影響往後飛行的興趣。

比利時少女的飛行路徑圖。 圖擷自爆料公社
比利時少女的飛行路徑圖。 圖擷自爆料公社

此外，台灣飛友調閱比利時少女的飛行路徑圖，有掠過台北101大樓，甚至到台中市區上空，也經過清泉崗空軍基地，但都沒發生像民航局長官所說的一些所有的危害，他強調市區是限航區，就算有合法申請也不能繞圈圈，「奇怪為什麼外國人都不會有危害而台灣人卻有可能危害？甚至她出海的時候還跟客機有航路上的交叉重疊，相信她一定也有空層的區隔，還是沒有發生危害呀！」

網友們齊酸官方「先『禁』國家一點都不意外」、「有關係就沒關係」、「因為你們不是歪國人啊，又沒利用價值，不能拿來當大外宣工具」、「大型重機也是一樣待遇」、「外國叫工程師台灣叫工人」，但也有人不認同「看台灣的交通就知道啦」、「這是外交層級，不是死老百姓能插嘴的」，也有人反駁原PO「台灣應該要向美國FAA一樣要求輕航機駕駛都要考PPL執照，至少要會讀最基本的航圖，飛行學養不夠的上天根本是災難」。

12月14日，19歲比利時少女羅瑟福德（Zara Rutherford）從韓國飛抵台灣台北松山機場，下機後喝著地勤人員為她準備的珍珠奶茶解渴。她將不進入社區，直接進入防疫旅館休息，預計15日上午8時出發，飛往菲律賓，繼續餘下旅程。羅瑟福德今年8月18日從比利時展開她「獨駕」超輕型飛機環遊世界的計劃，預計要飛越5萬1千公里。 中通社
12月14日，19歲比利時少女羅瑟福德（Zara Rutherford）從韓國飛抵台灣台北松山機場，下機後喝著地勤人員為她準備的珍珠奶茶解渴。她將不進入社區，直接進入防疫旅館休息，預計15日上午8時出發，飛往菲律賓，繼續餘下旅程。羅瑟福德今年8月18日從比利時展開她「獨駕」超輕型飛機環遊世界的計劃，預計要飛越5萬1千公里。 中通社
19歲少女羅瑟福德（Zara Rutherford）14日獨駕飛機從南韓抵台，她接受中央社專訪時表示，來到台灣很興奮，也很驚喜一下機便能品嘗地勤人員送來的的珍珠奶茶，直喊「我超愛」，她15日上午將啟程前往菲律賓。中央社
19歲少女羅瑟福德（Zara Rutherford）14日獨駕飛機從南韓抵台，她接受中央社專訪時表示，來到台灣很興奮，也很驚喜一下機便能品嘗地勤人員送來的的珍珠奶茶，直喊「我超愛」，她15日上午將啟程前往菲律賓。中央社

民航局 輕航機 比利時

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