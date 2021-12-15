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花百億日圓太空旅行 日本富豪前澤友作自評「有意義」

中央社 / 東京15日綜合外電報導
日本富豪前澤友作（圖）目前正在國際太空站進行太空旅行。 美聯社
日本富豪前澤友作（圖）目前正在國際太空站進行太空旅行。 美聯社

目前正在國際太空站（ISS）進行太空旅行的日本富豪前澤友作，14日接受日本某家電視台節目專訪，被主持人問到兩人花了約100億日圓上太空有意義嗎？他說，「我認為有意義」。

日本「每日體育」報導，46歲的前澤在節目中談到一開始為「太空病」所苦時說，就好像連續坐雲霄飛車20、30趟一樣，感覺非常不舒服。

「太空病」是在無重力狀態的太空空間可能出現的症狀，包括暈眩、嘔吐及食欲減退等，有點類似暈機或暈車等，但一般的暈車藥無法發揮效力。症狀通常持續3到5天，很多太空人在一週後就會恢復正常。

前澤此行跟助理兩人同行的太空旅行，被部分人士揶揄為「有錢人的嗜好」等，前澤說，確實是很高價的旅行，也不是可以重遊多次的旅行，「我從以前開始就喜歡超過自己能力的購物與旅行；我認為大膽投資將會成為好的經驗，所以在7年前申請這趟旅行並終獲實現」。

談到外傳兩人旅費高達約100億日圓（約新台幣24億元），主持人詢問，「花100億日圓上太空有意義嗎」？前澤馬上回答說，「我認為有，僅僅只是輕飄飄地浮在空中就是很棒的經驗，加上還有很多感想，等回到地球後會仔細地回顧、思考很多事」。

主持人詢問，「很多感想」具體來說是什麼，前澤說，「這趟是個人旅行，雖然無法跟大家一一分享所有見聞，但今後人類該走的道路及為了讓地球永續發展該如何行動等，在從太空遙看地球時，所思考的事情也有所增加」。

主持人最後說，「順便問一下，（太空旅行後）身上還有錢嗎」？前澤邊笑邊說，「還有一點，我很小心不讓口袋空空，我還想進行下一項挑戰」。

前澤預定本月20日從ISS返回地球。

前澤從抵達ISS後已在個人影音頻道分享4段影片，分別是「我現在在太空」、「在太空如何上廁所」、「嘗試無重力漂浮」及「在太空首度挑戰刷牙」。

太空人 日本 前澤友作

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