男在臉書直播坦承謀殺前女友 下一秒轉頭殺了前妻

美國44歲男性布萊克（Rajaee Shareef Black）在臉書直播裡坦承本月11日謀殺前女友，下一秒他轉頭謀殺了前妻，最後自殺身亡。

布萊克在影片之初表示：「我做了瘋狂的事，朝我前女友的腦袋開了一槍，嗯，就像做夢一樣。我從沒想過我會成為這種人。」

布萊克透露自己跟這2個女人為了孩子的監護權問題感到心煩意亂，還說他不能入獄。

布萊克指出前妻是真正讓他開始憂鬱的人，「所以她是下一個（受害者）。再來我會幹掉自己。但我想對大家說：『不要玩弄別人的感情，不要說謊。』」接著布萊克走到42歲前妻門前，看到對方後語氣平淡的說：「哦，這是我前妻。」畫面戛然而止。

警方稱，布萊克開槍打死了前妻後，再拿槍瞄準自己。他們的2個孩子當時坐在前妻公寓外、布萊克灰色的BMW車子上。這起事故的起因可追溯到2018年監護權爭奪戰。

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