男在臉書直播坦承謀殺前女友 下一秒轉頭殺了前妻
美國44歲男性布萊克（Rajaee Shareef Black）在臉書直播裡坦承本月11日謀殺前女友，下一秒他轉頭謀殺了前妻，最後自殺身亡。
布萊克在影片之初表示：「我做了瘋狂的事，朝我前女友的腦袋開了一槍，嗯，就像做夢一樣。我從沒想過我會成為這種人。」
布萊克透露自己跟這2個女人為了孩子的監護權問題感到心煩意亂，還說他不能入獄。
布萊克指出前妻是真正讓他開始憂鬱的人，「所以她是下一個（受害者）。再來我會幹掉自己。但我想對大家說：『不要玩弄別人的感情，不要說謊。』」接著布萊克走到42歲前妻門前，看到對方後語氣平淡的說：「哦，這是我前妻。」畫面戛然而止。
警方稱，布萊克開槍打死了前妻後，再拿槍瞄準自己。他們的2個孩子當時坐在前妻公寓外、布萊克灰色的BMW車子上。這起事故的起因可追溯到2018年監護權爭奪戰。
自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言