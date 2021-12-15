進籠與花豹合影下秒慘遭毀容 女模求情「不要殺死牠」

德國36歲模特兒萊朵芙（Jessica Leidolph）日前跟花豹拍攝2022年月曆照片時，遭受花豹襲擊而毀容，幸好保住性命。本月7日她接受媒體訪問時展示自己意外發生前拍的照片。

當時萊朵芙在德國一處專收退役表演動物的療養院拍攝照片，合影的花豹突然狠狠撕咬她的臉，還用利爪抓住她的頸動脈，造成她大量失血。目前她臉部右側裝了3塊金屬板。

萊朵芙事後仍決定出版2022年月曆，其中8月那頁照片讓她永生難忘，因為在擺姿勢的幾秒鐘內，花豹就朝她撲來，咬住她的臉和頭。

萊朵芙是動物權利運動人士和物理治療師，她在確定臉上會留永遠的傷疤後，懇求當局放過花豹：「我不希望這隻動物被殺死，牠只是遵循本能行事。發生這件事運氣不好，但我很高興牠沒被安樂死。」

攻擊萊朵芙的16歲花豹被送進動物療養院前，曾幫跨國電子龍頭松下拍攝電視廣告。

萊朵芙回想起意外發生經過：「牠攻擊我，我來不及反應，我坐到樹幹旁邊，下一秒就躺在地上。牠咬住我的臉頰、耳朵、頭，接著一次次攻擊我的頭。我尖叫起來，用手擋住臉。最終牠放開我，我趁機衝出（一起拍攝的）籠子。救護車和直升機稍後趕來。」

萊朵芙表示這幾年她都會拍攝性感寫真年曆，「販售年曆所得都會拿來當我個人的動物收容所營運費用。」