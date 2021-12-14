馬斯克退下！怪手司機轉發時代雜誌P圖 「長賜號才是風雲人物」
美國時代雜誌宣布，2021年度風雲人物為特斯拉執行長馬斯克，引發推特一片噓聲，紛紛稱馬斯克只不過是「自戀的億萬富豪」，其中挖過蘇伊士運河的怪手司機也反對，還稱長賜號才是年度風雲人物，讓許多網友笑翻。
今年3月，巨型貨櫃輪長賜號（Ever Given）堵在蘇伊士運河（Suez Canal）引發「塞船危機」，整整有400多艘船隻卡在運河動彈不得，有一名小怪手司機也參與當時挖土任務，還因為一張在船頭苦命挖的照片，頓時間成為「全球希望」。
近日恰逢時代雜誌公布年度風雲人物，有網友不認為馬斯克不值得獲得這份榮譽，認為3月份成為「全球塞子」的長賜號才是真正的年度風雲人物，並搞笑P圖了時代雜誌的封面。
隨後怪手司機也轉發該名網友的推特文，並寫上「我完全同意」，貼文馬上被台灣臉書社團轉發，許多網友紛紛留言，「這個怪手司機精神壓力挺大的」、「名字已經刻在河底啦」、「長榮高層：可以不要再鞭屍惹嗎XDD」。
Agree. https://t.co/kPBEMaNNp7— Guy With The Digger At Suez Canal (@SuezDiggerGuy) December 14, 2021
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