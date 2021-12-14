快訊

投書訴職場辛酸…陽明董事長鄭貞茂親上火線 誠懇慰留李船長

新北3嫌持槍搶運鈔保全得手百萬 警2小時火速逮捕落網

浴衣變壽衣？佳麗繫皇室家徽腰帶、捧招財貓 日網崩潰列3罪狀

聯合新聞網 / 綜合報導
日本佳麗「渡邊珠理」穿著粉色和服繫菊花紋腰帶，胸前寫國名，手上還拿著招財貓，許多日本網友對這個美感很不解。圖／法新社
日本佳麗「渡邊珠理」穿著粉色和服繫菊花紋腰帶，胸前寫國名，手上還拿著招財貓，許多日本網友對這個美感很不解。圖／法新社

第70屆「環球小姐」選美大賽總決賽12日在以色列舉行，今年由21歲的印度佳麗哈娜絲．桑德胡（Harnaaz Sandhu）摘下后冠。不過卻有一件意外在推特炎上，日本網友強烈批評自家佳麗的服裝「沒有美感」，還稱汙辱日本文化，究竟發生什麼事了？

日本環球佳麗「渡邊珠理」一襲服裝引發討論，從外媒曝光的照片可看出，渡邊珠理穿了一身粉色系和服，腰間繫上代表日本皇室「菊花紋」，胸前更是大大寫著「日本」二字，手上還捧著一個招牌貓，看起來相當前衛。

有網友很疑惑，為什麼渡邊珠理胸前一定要寫日本國名呢？沒寫難道就看不出來是日本佳麗嗎？圖／美聯社
有網友很疑惑，為什麼渡邊珠理胸前一定要寫日本國名呢？沒寫難道就看不出來是日本佳麗嗎？圖／美聯社

據外媒報導，這幅裝是由以色列設計師操刀設計，服裝涵義為歡迎和慶祝，和服也融入「原宿時尚」，袖口上還有日本國旗飄揚，想展現出傳統服裝與「卡哇伊」時尚的完美結合。

對此，多數日本網友氣到發狂，完全不領情，還列出渡邊珠理的服裝有三大罪狀。第一，腰間「菊花紋」代表日本皇室，更是日本國徽，不該用在選美場合；第二，渡邊珠理的胸前衣領是右襟蓋在左襟上，這對日本人來說，是「死者的壽衣」；第三，為什麼胸前要寫著日本，還要捧著招財貓，完全不懂意義。

不過有網友幫忙緩頰，佳麗所穿的服裝不一定要很正式「傳統服裝」，而是將國家特色披上去自行發揮創意，大家無需太過嚴厲批評。也有人認為，網路風向已經演成對渡邊珠理的霸凌，批評應該適可而止，別再傷害這名佳麗了。

日本皇室 選美 和服

相關新聞

獨自駕機環遊世界！比利時少女飛抵台灣喝珍珠奶茶

比利時19歲少女飛行員羅瑟福德（Zara Rutherford）今年8月18日從比利時展開她「獨駕」超輕型飛機環遊世界的...

浴衣變壽衣？佳麗繫皇室家徽腰帶、捧招財貓 日網崩潰列3罪狀

第70屆「環球小姐」選美大賽總決賽12日在以色列舉行，今年由21歲的印度佳麗哈娜絲．桑德胡（Harnaaz Sandhu）摘下后冠。不過卻有一件意外在推特炎上，日本網友強烈批評自家佳麗的服裝...

日本富豪前澤友作兼外送員！幫Uber Eats送餐到外太空

日本46歲富豪前澤友作（Yusaku Maezawa）成為第一個進入國際太空站的素人太空人，也是第一個美食外送平台服務送...

防個資外洩 日研議通訊軟體須公開伺服器所在國

鑒於通訊軟體LINE曾發生可從中國存取使用者個資等問題，日本政府正研議是否規定通訊軟體或社群平台業者，須公開保管個資等檔...

Uber Eats攜手富豪前澤友作 外送版圖前進太空站

美食外送平台Uber Eats送餐版圖前進外太空，Uber Eats表示，攜手日本富豪前澤友作完成首趟美食外送，這趟送餐...

自己做菜「沒有媽媽的味道」 隔天收到媽媽超貼心舉動讓她好驚喜

美國女大生霍麗絲（Lauren Hollis）日前打電話給媽媽，告訴對方她很傷心自己做的食物都沒有「媽媽的味道」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。