浴衣變壽衣？佳麗繫皇室家徽腰帶、捧招財貓 日網崩潰列3罪狀

第70屆「環球小姐」選美大賽總決賽12日在以色列舉行，今年由21歲的印度佳麗哈娜絲．桑德胡（Harnaaz Sandhu）摘下后冠。不過卻有一件意外在推特炎上，日本網友強烈批評自家佳麗的服裝「沒有美感」，還稱汙辱日本文化，究竟發生什麼事了？

日本環球佳麗「渡邊珠理」一襲服裝引發討論，從外媒曝光的照片可看出，渡邊珠理穿了一身粉色系和服，腰間繫上代表日本皇室的「菊花紋」，胸前更是大大寫著「日本」二字，手上還捧著一個招牌貓，看起來相當前衛。

有網友很疑惑，為什麼渡邊珠理胸前一定要寫日本國名呢？沒寫難道就看不出來是日本佳麗嗎？圖／美聯社

據外媒報導，這幅裝是由以色列設計師操刀設計，服裝涵義為歡迎和慶祝，和服也融入「原宿時尚」，袖口上還有日本國旗飄揚，想展現出傳統服裝與「卡哇伊」時尚的完美結合。

對此，多數日本網友氣到發狂，完全不領情，還列出渡邊珠理的服裝有三大罪狀。第一，腰間「菊花紋」代表日本皇室，更是日本國徽，不該用在選美場合；第二，渡邊珠理的胸前衣領是右襟蓋在左襟上，這對日本人來說，是「死者的壽衣」；第三，為什麼胸前要寫著日本，還要捧著招財貓，完全不懂意義。

不過有網友幫忙緩頰，佳麗所穿的服裝不一定要很正式「傳統服裝」，而是將國家特色披上去自行發揮創意，大家無需太過嚴厲批評。也有人認為，網路風向已經演成對渡邊珠理的霸凌，批評應該適可而止，別再傷害這名佳麗了。