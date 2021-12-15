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2歲女娃去除「蝙蝠俠胎記」 開心變臉：我現在是公主了

聯合新聞網 / 綜合報導
美國2歲女娃天生在臉上有個像蝙蝠俠圖案的胎記。圖／取自mirror
美國2歲女娃天生在臉上有個像蝙蝠俠圖案的胎記。圖／取自mirror

美國2歲女娃塔瓦雷絲-芬納（Luna Tavares-Fenner）天生在臉上有個像蝙蝠俠圖案的黑色胎記，她多次前往俄羅斯進行美國尚未出現的光動力療法（Photodynamic therapy）後，終於成功去除胎記。

塔瓦雷絲-芬納開心表示：「我的黑色印記已經消失了。我是公主。」

塔瓦雷絲-芬納是在靠近烏克蘭的俄羅斯城市克拉斯諾達爾（Krasnodar）一家診所進行手術。醫生指出這種治療能預防幼兒罹患皮膚癌。

醫生透露只進行6次手術就消除塔瓦雷絲-芬納臉上的印記，待她恢復後還會進行整容手術，「目標是讓她到了在乎外表年齡時不產生任何心理負擔。」

醫生稱瓦雷絲-芬納不像很多孩子排斥看醫生，每次她就診都帶著洋娃娃一起來看病。醫生會在瓦雷絲-芬納的洋娃娃臉上也貼OK繃，讓她很開心見到洋娃娃也獲得治療。

醫生坦承無法預期瓦雷絲-芬納的整容手術需要多久時間，「這還牽涉到疫情、隔離、簽證這些外在因素。」

塔瓦雷絲-芬納的母親克羅莉娜（Carolina）是來自巴西的美國公民，她和丈夫為了塔瓦雷絲-芬納的治療籌集了數萬美元費用，並得到一位匿名的俄羅斯捐助者的善款，才能讓塔瓦雷絲-芬納完成這個他們口中的「奇蹟」手術。

手術 美國公民 俄羅斯 蝙蝠 疫情 簽證

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