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學以致用！法律系男大生跟著課本與筆記 花一年告贏房東獲賠

聯合新聞網 / 綜合報導
法學院男大生花一年告贏房東獲賠。圖／取自dailymail
法學院男大生花一年告贏房東獲賠。圖／取自dailymail

英國19歲法學院大二生希姆（Jack Simm）花了1年多時間，參考教科書及課堂筆記內容，起訴宿舍管理公司，最終贏得他人生中的第一個案件。

希姆去年9月搬進學生宿舍，發現房子裡就像「建築工地」，決定提告宿舍管理公司違約。

希姆根據課堂所學法規，寫了一份10頁訴狀，要求宿舍管理公司退還押金和第1個月租金共計859英鎊（約合新台幣31000元），他上個月在民事法庭進行1小時聽證會，成功贏得這場官司。

希姆稱這起案件是他做過的最棒的「修正」，他在案件審理期間，正好研讀到契約法，一邊翻閱教科書、查看筆記，一邊比對眼前的真實訴訟案以修改錯誤之處。

希姆透露當時搬進學生宿舍時發現裡面根本不適合居住，不只沒有暖氣或 Wi-Fi、灰塵滿天飛，建築工人還在裡面施工，他向宿舍管理公司反映問題後對方沒有改善，於是他1周後停止支付租金，並開始建立訴訟案，主張宿舍管理公司違約。

希姆說其他學生只能暗地抱怨，但自己不想被當成「傻瓜」，費了很大心力準備訴訟案。上月2日，法院判決宿舍管理公司須支付希姆859英鎊（約合新台幣31000元）押金及第1個月的租金，並負擔140英鎊（約合新台幣5100元）法庭費用。

宿舍 建築 英國 大學生

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