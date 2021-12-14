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自己做菜「沒有媽媽的味道」 隔天收到媽媽超貼心舉動讓她好驚喜

聯合新聞網 / 綜合報導
媽媽偷偷錄了6段影片，逐步說明菜色料理過程。圖／取自tiktok
媽媽偷偷錄了6段影片，逐步說明菜色料理過程。圖／取自tiktok

美國女大生霍麗絲（Lauren Hollis）日前打電話給媽媽，告訴對方她很傷心自己做的食物都沒有「媽媽的味道」。

沒想到貼心的媽媽偷偷錄了6段影片，逐步說明霍麗絲最愛的菜色料理過程，讓隔天早上起床收到影片的霍麗絲又驚又喜。

霍麗絲將這件事分享到社群網站，並稱「這是世界上最可愛的事！」許多網友對霍麗絲媽媽的暖舉也非常感動，紛紛表示：「現在我們都想認她當媽了」、「這是有史以​​來最甜蜜的事情。請給我們一整個媽媽料理系列！」、「看到別人的媽媽那麼棒，我哭了」、「請好好珍惜你的媽媽」、「我也想要這樣的媽媽」。

@lo.hollis

Bye this is the cutest thing pt.1 I love my mom ♥️ ##fyp ##mom

♬ original sound - Lauren

美國 親子

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