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搭飛機時手機掉到椅子下撿不到時 為什麼要立刻通報空服員？

聯合新聞網 / 綜合報導
搭飛機時手機掉到椅子下撿不到時，要立刻通報空服員。圖／取自：ingimage（示意圖）
搭飛機時手機掉到椅子下撿不到時，要立刻通報空服員。圖／取自：ingimage（示意圖）

外媒報導，搭飛機時若不小心將手機掉進座位側邊撿不到，應立即按服務鈴請空服員幫忙，以防手機鋰電池升溫起火。

澳洲民航安全局曾發布一份聲明警告手機在飛機上可能造成的危險：「手機掉入飛機座椅下方或側面時，可能會在座椅移動時被壓碎。這不只會損壞手機的鋰電池，還會讓電池因過熱而起火。」

聲明建議乘客，如果在飛行過程中掉落手機，切勿移動座位，並要立刻向機組人員求援。手機如果壞了，機組人員也要立即處理。

今年8月，一場手機火災就導致阿拉斯加航空公司疏散一架航班上的旅客。而更早以前，一名乘客2018年搭乘澳洲航空飛機從洛杉磯飛往墨爾本途中，手機掉入椅子的一側。在他試著要撈起手機時，座位壓碎了手機，手機就開始冒煙著火，機組人員持滅火器滅火後，機長迫降在雪梨，才化解危機。

空服員 火災

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