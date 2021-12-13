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受夠老闆了！資深員工一把火燒倉庫 造成3300萬元損失

聯合新聞網 / 綜合報導
資深員工不堪老闆施壓一把火燒了倉庫。圖／取自asianetnews
資深員工不堪老闆施壓一把火燒了倉庫。圖／取自asianetnews

泰國38歲女性絲莉亞（Ann Sriya）上月29日因不堪老闆施壓，拿著打火機點燃紙，並扔進燃料容器裡引起火災，殃及存放數千升油罐的建築物，造成超過4000萬泰銖（約合新台幣3312萬元）的損失。

40多輛消防車趕赴現場滅火，黑煙從倉庫中竄出，最終耗時4個小時才控制火勢。消防員還必須防堵燃燒的石油漏到附近運河污染住宅區。最終有10多棟房屋受損，1名村民手臂燒傷。

警方在本月1日到絲莉亞家中逮捕她，絲莉亞坦承犯案。絲莉亞任職該倉庫主管9年，她告訴警方，65歲的老闆每天都跟她抱怨並給她壓力，上月底她因老闆再次責罵她、並討論改善工作的方法後，忍無可忍一怒之下縱火燒倉庫，沒想到後果這麼嚴重。

目前當地環境保護行動小組前往該地區，監測在倉庫旁水質是否受到污染。絲莉亞則遭到拘留，接受警方調查。

泰國 縱火 火災 水質

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