受夠老闆了！資深員工一把火燒倉庫 造成3300萬元損失

「每個周末，你想放假幾天？」中東的海灣石油富翁國阿拉伯聯合大公國（UAE），本周突然公告了一份備受國際熱議的〈周末改制政策〉，自2022年元旦開始，UAE的聯邦政府「周末假日」將從原本周休2日延長為2.5日，過去為了配合穆斯林禮拜的只放周五、周六的假期，也為了協調「國際商業習慣接軌」而將改從周五下午開始一路放假到周日。儘管當前的周末新政，初期將僅限於聯邦政府與直轄公務員，各邦政府與私人企業無須強制跟進，僅需以此原則「自行協商決定」，但每星期2.5天的例行假日，卻已經是全世界最長的法定周末假期。

2021-12-13 09:34