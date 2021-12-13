少女第一天打工就收到老闆信 列出11大建言「看破人生」

紐西蘭一位化名為@essjax的男性9日在社群平台提到，16歲女兒去打工第一天上班就收到老闆的信，上面列出11條「人生守則」。@essjax表示：「看了這封信後，就覺得幸好女兒辭職了。」

這些「看破人生」11大建言包括：

1. 認清生命是不公平的。

2. 這個世界不在乎你的自尊。在你自我感覺良好之前，世界會期待你有所成就。

3. 你不會在高中一畢業後就賺到6萬美金（約合新台幣166萬元）年薪。你也不會立刻成為同時擁有汽車和電話的大老闆，除非你努力掙到這2樣東西。

4. 若你覺得你的老師很嚴厲，等你有老闆以後就知道誰才是真正的嚴厲。

5. 在速食店翻漢堡（具貶意，意指從事低門檻、不用技術的工作）不會減損你的自尊。你的祖父母會稱之為「機會」。

6. 如果你搞砸了並不會是父母的錯，所以不要抱怨錯誤，而是要記取教訓。

7. 你爸媽在你出生之前，不像現在這麼索然無味。他們是因為得支付賬單、洗衣服和聽你高談闊論才變如此乏味。所以在你拯救熱帶雨林前，先整理好自己房間裡的衣櫥吧！

8. 你的學校可能已經沒在分學生優劣了，但人生仍有！有些學校甚至會在你找到正解前給你很多機會，但現實與此背道而馳！

9. 人生沒分上下學期，也沒有暑假，很少老闆樂意幫你尋找自我，用你自己的時間去尋找

10. 電視裡上演的不是現實生活。人們在真實世界裡得離開咖啡店去工作

11. 善待書呆子，因為你很有可能有天會為他們工作。