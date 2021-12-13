5歲童「烘手機」烘手下秒濺血 她食指被葉片割斷尖叫狂哭

在外廁所洗手後，為了使雙手乾爽，多數人會以紙巾擦乾或以烘手機將雙手風乾。新加坡一家商場日前發生烘手機意外，一名5歲女童使用廁所內的烘手機，卻因為烘手機故障且沒有蓋上安全隔板，不幸導致手指頭被割斷，送醫後左手食指只能進行截肢手術。

根據CNA報導指出，新加坡一名5歲女童卡拉（Kara）日前與父母至愛雍．烏節（ION Orchard）商場吃晚餐，飯後她與9歲姊姊一同至廁所，洗手後她將雙手伸入烘手機，豈料烘手機故障，且出風口沒有蓋上安全隔板，導致她的左手手指被烘手機的葉片割斷。

女童父親尼克（Nick Chia）表示，他當下聽到女廁傳出尖叫聲，衝進廁所後發現卡拉邊抓著手邊尖叫，緊急送醫後，卡拉的食指依然需要截肢，食指長度剩不到一半，目前她已出院，依靠止痛藥等進行後續治療。

尼克表示，廁所內的烘手機故障，卻沒有蓋上出風口，事發當時趕到現場的工作人員甚至找不到烘手機壁櫃的鑰匙，他們只好撬開烘手機，取出被割斷的手指。該商場聲明表示，已更換這台烘手機，也會針對此事展開調查。