人類若不干預雨林 研究：20年內復甦8成

研究指出，如果人類不出手干預熱帶雨林，「次生演替」過程將使被破壞的雨林在 20 年內，自然恢復近八成的原始林貌！該篇發表於《科學》雜誌的研究第一作者指出，讓森林自然恢復，會比人為植樹的效果更好，而 20 年是政策能夠掌握的短期時間，對於未來的氣候行動規劃至關重要。

次生演替超強恢復力

科學雜誌近期的研究指出，雖然森林遭到過度砍伐，但經破壞的低度利用土地仍有極強的再生能力，可以藉由「次生演替」的自然再生過程產生「次生林」，並在成長過程中吸收大量的溫室氣體、有效減緩全球暖化。

次生演替過程一般發生在火災、洪水以及人為活動後，原植被雖遭到破壞，但殘存的根系與種子會重新生長，並復原當地的生態景象。衛報報導，研究第一作者普爾特說，人類應該放手讓大自然自我修復，且這麼做的效果會比刻意地進行植木更好。

該研究進一步估算發現，不同條件下森林需要的復甦時間不同，平均來說，土壤約需要 10 年恢復到開發前的狀態，植物群落與生物多樣性的完整復甦則需要 120 年，若只估算林貌復原所需的時間，普爾特說，熱帶森林可以在短短 20 年內恢復就恢復約 78% 的原始生長狀態，「這是非常快的速度，且相當驚人。」

自然恢復救地球

未參與該研究的中央州立大學地理空間科學研究員薩拉斯也認同此篇研究的重要性，並指出，熱帶環境下的森林結構相當複雜，且帶有種類繁多的動植物生態，因此了解次生林如何在廢棄的農田上自然恢復，對於確保生物多樣性保護至關重要。

此外，普爾特強調，次生林就像「成長中的青少年」，會不斷地吸收空氣中的二氧化碳、作為成長的養分，相較於既有的、成長緩慢的老林，對減緩暖化有更大的效果，因此「請珍惜那些次生林，可以的話，請讓這些森林再次自然再生」，他也強調，以人工植木的存活率只有 50% 至 70%，且難以複製原始的生物多樣性環境。

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