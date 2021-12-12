日本富豪從太空站上傳首支影片 驚嘆真的有太空
日本46歲富豪前澤友作8日抵達國際太空站（ISS）後，昨天在網路影音平台放上第一部從太空發聲的影片，驚嘆太空與ISS確實存在；今天又在推特公開一段約23秒的地球縮時攝影。
日媒Sponichi Annex報導，前澤友作8日搭乘太空船抵達ISS後，11日晚間6時過後在自己的影音頻道上傳此行第一支從太空發布的影片，再度感動地提到「真的有太空這樣的地方」。這則影片上傳至今逾18小時，已累積逾143萬次點閱。
他在影片中介紹了自己在ISS被分配到的小房間，「感覺很像膠囊旅館」，並抱膝漂浮證明太空中的無重力環境。
前澤在影片中說，這是一則想跟大家分享見聞的影片，但想說的太多，首先第一件事就是，「真的有太空」。
前澤開心地說，「真的有太空這樣的地方，真的有ISS這樣的太空站，真的漂浮在地球上空，每天以繞行地球16圈的速度在飛行這樣的事實，我確實用自己的眼睛確認了」。
他透過ISS的圓窗望向地球說，「就像看到的一樣，地球真的是圓的、真的是藍色的，真的很漂亮」。
前澤跟36歲助理平野陽三同行，據信兩人花了約100億日圓（約新台幣24億元）「圓夢」，也引發不少人對花錢圓夢的批評。
前澤說，有人可能會說，有錢就能買到夢想，「但就像想買自己的房子等必須花錢的夢想一樣，我認為靠自己努力賺錢實現夢想很好」。他還說，希望大家也能不放棄夢想一起努力。
前澤今天上午9時也在推特上發文，並附上從太空拍攝的影片。
他說，從ISS的窗戶試著拍攝縮時攝影，「剛好繞地球一圈，真漂亮」；這段縮時攝影長度約23秒，上傳後至今短短3小時，已有逾18萬網友按讚、逾130萬次觀看，留言數也多達逾5400則。
ISSの窓からタイムラプスしてみました。— 前澤友作┃いま宇宙にいるよ (@yousuck2020) December 12, 2021
ちょうど地球一周分です。美しい。 pic.twitter.com/GXwrCs5S48
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