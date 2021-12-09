印度17歲少年將私奔懷孕姐斬首 與母「榮譽殺人」拿斷頭示眾自拍

印度再發生恐怖的「榮譽殺人」事件，19歲懷孕姐姐慘被17歲弟弟斬首示眾！案件發生於馬哈拉施特拉邦，1名女子不顧家人反對，選擇與大學男友私奔。半年後其媽媽帶同弟弟到來探訪，女子熱情招待時被母弟合謀襲擊，媽媽按住她的腳，弟弟則用鐮刀將她斬首，其後更拿頭顱走到陽台展示給鄰居看。有目擊者指，母子更與死者頭顱自拍。

母子事後到警局自首，被警方以謀殺罪拘捕。警方調查發現媽媽事前知道女兒已懷孕2個月，弟弟更連姐夫都想殺，但受害人的婚姻其實不是跨種姓，只是男女雙方的家庭環境有一定差距，家人認為死者應該找更好的丈夫，現時的婚姻有損家族名譽，因而動了殺機。

這宗悲劇發生於馬哈拉施特拉邦，19歲女子基爾蒂（Kirti Thore）讀大學時認識男友阿維納什 （Avinash Thore ），決心下嫁對方，但婚事遭家人反對。2人於今年6月私奔，女方家人一度報警說女兒失蹤；至6月21日，兩口子完成婚姻登記結為夫婦，基爾蒂婚後與丈夫住在農田房子內，平日會和奶奶耕作。

本周日（5日），基爾蒂的17歲弟弟桑傑（ Sanjay Mote）和39歲母親肖巴（Shobha Mote）突然到訪，她即放下工作，上前打招呼又遞水給他們喝，更招待母弟入廚房，想泡茶給他們喝。突然間2人從後襲擊，媽媽捉住基爾蒂的腳，好讓弟弟拿19吋長、用於收割的鐮刀斬下她的頭顱。弟弟行兇後隨後將基爾蒂的頭顱帶到陽台，展示給鄰居們看，更有目擊者指，2人曾和頭顱自拍，他們隨後到警局自首，承認「榮譽殺人」。

警方懷疑母子有早有預謀，以謀殺罪拘捕2人，調查發現死者母親在案發前約10天一度拜訪，知道女兒已經懷孕2個月，哭着擁抱女兒，但其後不發一言就離開。受害人出事當天，她的丈夫其實在家，但因為染病在休養，當時沒有懷疑岳母來訪原因，當他聽到餐具掉落的聲響醒來後，曾衝到廚房查看。警方指桑傑連姐夫都想殺，但他負傷逃脫。

警方沒收了疑犯的手機作進一步調查，懷疑他將與姐姐頭顱的自拍照刪除了，但他疑曾將照片發給朋友，手機正交由相關部門分析，而照片將是重要證據，又透露桑傑是看了1部電影取得犯案靈感。當地記者指，家人反對婚事的原因，相信是雙方社會地位和家庭經濟狀態均有差距。警方指2人並非跨種姓婚姻，但因經濟環境差太遠，母子指受害人的婚姻損害家族名譽，她應該嫁給更好的男子。

印度最高法院曾裁定「榮譽殺人」可被判死刑，過往亦有判決顯示，阻礙2名合意成年人結婚是違法行為。不過，印度每年仍有逾百計婦女死於所謂的「名譽殺人」，她們大多是違背了家人意願結婚，但普遍相信實際數字被嚴重低估。

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文章授權轉載自《香港01》