日本富豪前澤友作上太空 或與太空研發高額經費有關

日本富豪前澤友作等兩名日本民間人士，今天搭乘俄羅斯太空船聯合號（Soyuz）升空。日媒報導，美俄陸續載送民間人士上太空，著眼的可能是太空研發所需要的高額經費。

每日新聞報導，日本46歲富豪前澤友作跟擔任他助理的36歲平野陽三，今天下午搭乘俄羅斯太空船聯合號（Soyuz）順利升空前往國際太空站（ISS），兩人將成為日本民間人士停留ISS首例，預計為期12天。

前澤這次的太空旅行，契機來自於約7年前美國太空探險公司（Space Adventures）的提議。前澤談到這次的太空旅行時說，在接受邀約前都不知道可以上太空，「從知道那一刻起，好奇心與挑戰心就停不下來」。

國際太空站從2001年開始首度迎接像前澤這樣的民間人士，當年一名美國企業家支付約20億日圓「旅費」，搭乘聯合號太空船往返地球及太空。

截至2009年止，累計已有7名富豪搭乘聯合號太空船前往ISS並停留。

隨著成本高昂的美國太空梭2011年退休，全世界只剩下聯合號太空船可以載送太空人前往ISS，所以聯合號從2010年以後，便暫時沒有多餘空間載送民間人士前往ISS進行太空旅行。

美國太空探索科技公司（SpaceX）在2020年成功研發並運用天龍號太空船（Crew Dragon），讓美國再度有能力自行將太空人送往ISS。

俄羅斯原本向美國收取每位太空人約90億日圓（約新台幣22億元）的聯合號太空船「船票」，因為天龍號太空船成功運用而失去這筆收入。

基於這樣的現狀，日本的太空商業顧問大貫美鈴分析說，隨著美國可載人太空船「復活」，俄羅斯過去的「獨占市場」開始發生戲劇性變化；俄羅斯為賺取外匯，想要積極接受載送民間人士的任務。

聯合號太空船今年10月搭載3人上太空，其中兩名乘客是俄羅斯女演員與導演，他們前往ISS取景拍攝電影。聯合號在2001年至2009年間，每次都只搭載一名民間人士上太空，但今年接連跳脫往例，這次就搭載了前澤等兩名民間人士。

俄羅斯還在規劃，未來可能會讓民間人士在ISS進行太空漫步，以作為行程「賣點」。

由於運作ISS需要高額經費，不光是俄羅斯，參與ISS運作的各國都在摸索如何讓民間人士活用的方案。美國也將從2022年開始，推出搭乘天龍號太空船前往ISS停留的太空旅行。

前澤這次支付兩人份「旅費」，總計約100億日圓；美國也相繼有企業家等進行太空旅行。

大貫說，也許有人對富豪太空旅行沒有那麼切身的感受，但這表現出人類利用太空的新形式，可說是開拓新天地，「從結果來說，這是一條為許多人打開前往太空之門的道路」。

對前澤等人的太空旅行，專業的職業太空人也很關心。前澤雖然在今天升空前於俄羅斯完成約百日的太空訓練，但跟職業太空人更為長期且嚴苛的訓練截然不同。

日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）45歲太空人大西卓哉說，像透過艙外活動修理ISS、操作機器手臂等，有很多是只有太空人才能做的工作；從現在開始，可說是在職業太空人與民間太空人相互共存的同時，在另一個領域發揮各自能力的時代已然到來。