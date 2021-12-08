農業塑料害食安 有害健康還致癌

「土壤中所含有的微塑料比海洋還要多」！聯合國糧食及農業組織報告指出，農業塑膠用品分解形成的微塑料，將通過食物鏈進入人體，導致食安危機。研究人員更發現，較小型的微塑料可能造成肺部組織發炎，進而導致癌症。糧食及農業組織呼籲，減量、再利用、使用替代品等措施，減少相關狀況。

土地微塑料傷食安

《衛報》報導，聯合國糧食及農業組織報告指出，農牧業「災難性」地使用塑膠製品，將危害食品安全與民眾健康。

雖然該組織承認塑膠也有其好處說，生產過程中，從儲物袋、漁具到保護農產品的工具，大多都是以塑膠製作而成，提供相關產業巨大的幫助。但隨著農林漁牧業使用塑膠的狀況日漸攀升，大多數塑膠製品都是一次性的，使用後就被掩埋、燒毀或遺棄，將對環境造成嚴重的負擔。專家指出，農畜業於2019年的生產過程中，一共使用了1250 萬噸的塑膠製品，另還有 3730 萬噸被用於食品包裝。

而且隨著愈來愈多塑膠製品被分解為塑膠微粒，可能在人類與動物食用農產品時，也一併吃進肚子裡。糧食及農業組織副司長表示，「土壤中所含有的微塑料比海洋還要多。」而這些微塑料會通過食物鏈進行「生物累積」，進而威脅到食品安全與人體健康。

作為解決方案，糧食及農業組織在報告中引用了「6R 模型」（拒絕、重新設計、減少、再利用、回收和回收）。這便是向農業與相關產業呼籲，避免使用塑料，用天然或可生物降解的替代品，並重複使用並改善塑膠廢物的管理。

微塑料恐致癌

《自然雜誌》報導，儘管微塑料的問題已經隨處可見，但環境工程人員李敦珠曾經質疑，就像每個人都曾誤吸沙子和灰塵，或許民眾攝入的微塑料，最後就只是被排泄出來而已。為此，研究人員進行對微塑料的尺寸、造成影響進行了研究。

研究人員發現，如果微塑料小到足以進入細胞或組織，可能會使肺組織發炎，並導致癌症。較大的微塑料則可能仍帶有增塑劑、穩定劑和顏料等化合物，這些物質的化學毒性也對人體造成了負面影響。

坦佩亞利桑那州立大學的環境健康工程師哈爾登說，小到足以穿透並在組織甚至細胞中徘徊的顆粒，是最令人擔憂的類型，需要在環境採樣中給予更多關注。例如，一項故意讓懷孕的老鼠吸入極微小顆粒的研究發現，其胎兒幾乎每個器官中都發現了這些顆粒。

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