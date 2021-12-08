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日本富豪搭太空船成功升空 估6小時後抵太空站

中央社 / 東京8日綜合外電報導
日本46歲富豪前澤友作（圖）等兩名日本人搭乘的俄羅斯太空船，今天順利從哈薩克發射升空並成功進入預定軌道，預計6小時後抵達國際太空站對接，展開為期12天太空旅行。圖／取自前澤友作的Instagram
日本46歲富豪前澤友作（圖）等兩名日本人搭乘的俄羅斯太空船，今天順利從哈薩克發射升空並成功進入預定軌道，預計6小時後抵達國際太空站對接，展開為期12天太空旅行。圖／取自前澤友作的Instagram

日本46歲富豪前澤友作等兩名日本人搭乘的俄羅斯太空船，今天順利從哈薩克發射升空並成功進入預定軌道，預計6小時後抵達國際太空站（ISS）對接，展開為期12天太空旅行。

日本放送協會（NHK）報導，前澤與在相關公司擔任董事、這次擔任前澤助手的36歲平野陽三，將成為首批在ISS停留的日本民間人士。

載運兩人搭乘的俄羅斯太空船聯合號（Soyuz）的火箭，日本時間下午4時38分（台灣時間下午3時38分）在哈薩克發射升空；聯合號太空船在發射約9分鐘後與火箭分離，負責發射作業的企業表示，成功完成發射。

聯合號太空船接下來將航向ISS，預計約6小時後抵達對接；前澤在ISS會進行向民眾徵求的實驗等，並透過網路分享，預計本月20日返回地球。

日本從31年前民營電視台記者秋山豐寬開上太空先河以來，加上後續的日本太空人在內共有12人登上太空；如果再加上這次的前澤跟平野，日本總計將有14人上太空。

全球今年至今共有20位民間人士上太空，比全球今年上太空的19位太空人還多；如果再加上前澤跟平野，今年總計有22位民間人士上太空。

太空人 日本

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