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不滿父長期虐母 悶死父親8天後分屍...屋內仍留屍臭味

男8年耗千萬打造全英最大鐵道模型 曾隱瞞女友「怕被分手」

聯合新聞網 / 綜合報導
男8年耗千萬打造全英國最大鐵道模型。圖／取自YouTube
男8年耗千萬打造全英國最大鐵道模型。圖／取自YouTube

英國53歲鐵道迷喬治（Simon George）耗時8年、斥資25萬英鎊（約合新台幣920萬元）打造61公尺長、英國最大的鐵路模型。喬治透露2年前開始跟女友瑪莉（Marie）交往時，還不敢吐實「很怕被分手」。

喬治當時向瑪莉佯稱自己租了一間舊磨坊存放及銷售葡萄酒，因為他認為聽起來「比建造模型鐵路更性感」。

喬治隱藏秘密6個月，直到瑪莉參觀了磨坊，發現地下室根本沒有酒，只有複製喬治童年記憶裡1980年代約克郡的鐵路模型。

喬治表示瑪莉擁有藝術學位，很欣賞模型裡的細節，現在他們2人訂婚了。

喬治提到創作這個場景的契機是希望還原他童年的記憶。喬治蒐集了大約500張1983年的鐵道照片，只為了完美重現包括鐵道周邊每一個灌木叢、樹籬和草地等細節。他甚至將自己小時候靠在柵欄上看列車通過的照片場景，複製到他的模型裡。

喬治的鐵路模型目前在約克郡展出，他期盼明年能在英國各地巡迴開展。

鐵道迷 英國

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