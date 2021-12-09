聽新聞
test
0:00 / 0:00
路人嗆街頭歌手「給錢讓你閉嘴」 她正面回擊引熱議
英國街頭藝人洛伊德（Samantha Lloyd）日前在街上歌唱時，一名男子走近她並說：「給你20英鎊（約合新台幣735元）讓你閉嘴」，洛伊德當場回擊，並分享這段經歷在社群平台上引起網友熱議。
當時洛伊德對男子說：「這很沒禮貌！當著我的面說，來啊，我是認真的，來當著我的面說。好啊，你可以繼續走！滾啊，小男生，有小...的小男生。」接著她向圍觀群眾道歉。
洛伊德表示她幾乎每次在街頭賣藝都會遇到這種狀況，很討厭無禮的人，她在影片寫著：「抱歉，我失去了耐心，反應很糟糕。」
許多網友力挺洛伊德，紛紛表示：「謝謝你讓他難堪」、「我認為她的反應很完美」、「只有我喜歡你回應的方式嗎？」
但也有人認為洛伊德反應過度：「感覺歌手的態度很不專業」、「你是歌手，不是每個人都會喜歡你」、「你必須內心強大才能獲得成功，如果你做不到就不要做。」
@samanthalloydmusic
Sorry, I lost my patience here and reacted badly but this is nearly everytime I busk. ##busker ##rude ##hate ##pleasebekind♬ original sound - Samantha
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言