海地遭綁宣教士被釋放 聖誕節前夕喜訊

又有3名在海地遭綁的基督徒陸續重獲自由。美國「基督教援助服務」組織證實，在今年10月遭到綁架的17名宣教士人員，其中3人在上週日被綁匪釋放，包括1名兒童與母親。目前還有12人還在歹徒手中。

據《CNN》報導，基督教援助服務組織透過聲明指出，「感謝上帝讓3名人質在昨晚被釋放。他們都平安而且精神很好。跟上次釋放一樣，我們暫時無法提供被釋放者的名字、釋放條件或其他細節。」

美國國務院也透過發言人表示，對於人質再度被釋放表示歡迎，不過，仍不願加以評論其他內容。

人質不分老幼

今年10月16日，16名美國人與1名加拿大人在海地進行宣教工作，在首都太子港搭車時遭到當地暴力團體400 Mawozo綁架，人質包括1名嬰兒、1個3歲與6歲兒童以及2名青少年。所幸在上個月，已經先有2名人質被釋放，目前被綁人數為12人。

《紐約時報》報導，基督教援助服務表示，「接下去3天我們會繼續集中禱告並為人質禁食，我們相當盼望所有人質都能與家人團聚。」

經常策劃大宗綁架案的400 Mawozo被外界熟知會釋放健康有問題的人質，海地官方指出，上個月被釋放的2名人質中都與健康問題有關。目前尚不清楚在過程中是否有支付贖金，不過，根據海地司法部長奎特爾指出，綁匪曾要求每位人質100萬美元贖金。

海地綁架案頻傳

在海地綁架勒贖相當普遍而且對象不分，包含有錢或窮人、年少與老人都可能是被害者。依據美國法律，外界可向綁匪支付贖金來釋放被俘的美國公民，不過，仍禁止美國公民向恐怖組織支付贖金。美國官方擔心，外界一旦向400 Mawozo組織支付贖金後，恐怕助長更多的綁架事件。

為綁匪禱告

在上個月人質被劫持45天後的訊息中，基督教援助服務組織呼籲基督徒為綁匪禱告，求上帝觸動他們的心。

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