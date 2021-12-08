臉書母公司2022年1月重開辦公室 員工能彈性延後

臉書母公司Meta Platforms Inc今天表示，明年1月31日將全面重新開啟美國辦公室，但允許員工將原定重返辦公室的時間延後3至5個月。

路透社報導，Meta表示，新的「返回辦公室延期計畫」將為員工回到辦公室提供彈性。

前名為「臉書」的Meta表示，先前制定的計畫仍延續執行，即遠端工作的員工可以要求全職遠端工作。

人力資源副總蓋爾（Janelle Gale）說：「我們知道有些員工還沒準備好回來上班。我們將持續提供多種選項，讓他們選擇最合適的方式，因此我們的員工可就工作地點做出明智決定。」

基於擔心COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株疫情迅速傳播，美國已有多家企業延後員工重返辦公室的日期。

Alphabet Inc旗下谷歌（Google）上週宣布，原本預計明年1月返回辦公室上班的計畫將「無限期」延後，因對於Omicron變異株的擔憂加劇，且公司強制施打疫苗的規定引發一些反彈。

Meta在聲明中表示，正「密切關注」Omicron變異株相關情勢。Meta目前要求所有美國回辦公室的員工都必須接種COVID-19疫苗。