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海灘驚現活春宮人夫「後浪推前浪」！圍觀者忍不住笑聲

聯合新聞網 / 綜合報導
一對夫妻忘情在曬日光浴時發生性行為，被圍觀者錄影。擷自巴西G1。
一對夫妻忘情在曬日光浴時發生性行為，被圍觀者錄影。擷自巴西G1。

巴西里約一對夫妻，因忘情在海灘日光浴時發生性行為，讓圍觀民眾當場錄影，在影片中，圍觀者還忍不住笑聲，據悉兩名涉事男女已被警方尋獲，但身分暫不公開。

巴西里約熱內盧的觀光勝地「Praia do Forte」海灘，上個週末(4日)拍到一對夫妻在曬日光浴時，無視旁邊還有諸多群眾，竟當場做起愛做的事。兩人在日光浴時直接上演「後浪推前浪」，男方身體當場壓著一名女子，讓圍觀者忍不住錄影，還興奮到直接笑出來。

雖然無人主動報警，但巴西里約市警已知曉該起事件，隨後也尋獲兩名在海灘上發生性行為的男女。據外媒巴西《G1》報導，兩人是一對夫妻，目前暫不公開他們的身分，但呼籲民眾，在海灘上發生性行為是一種不雅的行為，任何人一旦發現皆可馬上報警。

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