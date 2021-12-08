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美國淫魔富豪生前豪宅首度曝光 按摩台送進法院成物證

聯合新聞網 / 綜合報導
2005年負責搜索愛潑斯坦豪宅的警官在本月3日法庭上檢視綠色按摩台。 美聯社
2005年負責搜索愛潑斯坦豪宅的警官在本月3日法庭上檢視綠色按摩台。 美聯社

美國淫魔富豪愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）生前豪宅照片首度在本月3日曝光檢察官在法庭上提交了數十張照片作為證據，包括他臥室、浴室和廚房的照片。

房間照片可見牆上的裸女畫像以及按摩台。一名化名為「珍」（Jane）的證人告訴法庭，愛潑斯坦在她14到16歲之間在豪宅內的「按摩室」中虐待她。

珍表示：「（按摩室）看起來像是巨大的更衣室，裡面很暗。除了按摩台，我沒看到其他東西。」珍還稱愛潑斯坦在「按摩」她時使用性愛玩具。

3日法院上出現2005年警方搜索愛潑斯坦豪宅查獲的綠色按摩台，當時負責任務的警官帕金森（Gregory Parkinson）在法庭上確認，綠色按摩台就是從愛潑斯坦家中二樓淋浴間拿走的那張桌子。

愛潑斯坦的59歲名媛女友麥斯威爾（Ghislaine Maxwell）3日接受審判，罪名是串謀並誘使未成年人從事非法性行為，並在1994至1997年期間誘導未成年人從事犯罪活動以誘騙和招募未成年女孩。麥斯威爾對所有指控均不不認罪，一旦她的罪名成立，將面臨最高80年監禁。

檢察官指責麥斯威爾「鎖定脆弱的年輕女孩，操縱她們，讓她們遭受性虐待。」

麥斯威爾的律師則稱她是愛潑斯坦死後的代罪羔羊：「對麥斯威爾的指控是愛潑斯坦的所作所為，但她不是愛潑斯坦。」

麥斯威爾在3日法庭上聆聽證詞。 路透社
麥斯威爾在3日法庭上聆聽證詞。 路透社

警官在法庭上確認綠色按摩台就是從愛潑斯坦家中拿走的那張桌子。路透社
警官在法庭上確認綠色按摩台就是從愛潑斯坦家中拿走的那張桌子。路透社

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