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臉書縱容仇恨言論 羅興亞難民憤提告

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
羅興亞難民向臉書求償1500億美元，指控臉書消極管制、助長種族仇恨。（Photo by Tasnim News Agency on Wikimedia under CC 4.0）
羅興亞難民向臉書求償1500億美元，指控臉書消極管制、助長種族仇恨。（Photo by Tasnim News Agency on Wikimedia under CC 4.0）

羅興亞人控告臉書未管制該平台上針對他們的種族仇恨言論！流浪到英國與美國的羅興亞難民們7日上法院控告臉書，並未妥善管控針對羅興亞的種族仇恨言論，讓仇恨情緒得以擴散，因此他們要求1500億美元的天價賠償。但臉書母公司元宇宙僅回應表示，他們有採取措施管控言論。

未及時刪除仇恨言論

根據《英國廣播公司》報導，在英國與美國的數十位羅興亞難民對臉書發起控訴，指控臉書並未嚴格管制仇恨羅興亞族的言論，要求臉書要賠償羅興亞族人1500億美元。但臉書母公司元宇宙表示，針對仇恨言論都有採取措施。但羅興亞人指控，臉書的演算法加速仇恨言論傳播，且未做好事實查核，並忽略緬甸的政治局勢。

另外，他們也不滿沒有將仇恨羅興亞人的帳號與貼文刪除，儘管世界上很多人已經警告臉書針對仇恨言論要即時反應，但臉書都未採納意見。由於緬甸是臉書使用大國，全國有2000萬用戶，社群媒體是緬甸人唯一能知道未遭軍政府管制新聞的地方，但同時卻衍生出種族仇恨的問題。

羅興亞議題複雜難解

《CNN》提到，2017年，緬甸國防軍發動對羅興亞人的鎮壓行動，至少造成1萬名羅興亞人死亡，倖存的羅興亞人逃往孟加拉，或是沿著孟加拉海往東逃往泰國等其他東南亞國家。雖然緬甸政府的鎮壓引發國際抗議，但時任國務資政、非隸屬軍方的翁山蘇姬，在出席國際法院聽證會時，卻為軍政府的行為辯護。

加上緬甸大多是以信奉佛教的緬族為主，信奉伊斯蘭教的羅興亞人在歷史、種族與宗教的衝突下，遭到政府無情鎮壓。而且在緬甸境內的羅興亞人無法取得身分證，讓他們形同人球。翁山蘇姬領導的民選政府在2021年2月遭到推翻，軍政府上台後，國際仍持續要求緬甸改善民主與人權，但軍政府始終無動於衷。

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