烏克蘭危機迫在眉睫  美俄舉行線上峰會

美國總統拜登和俄羅斯總統普京周二 (12月7日)舉行線上峰會，主要的會談內容是莫斯科在烏克蘭邊境的部隊集結。

兩位總統談了約兩個小時。拜登警告普京不要入侵烏克蘭，並威脅說如果俄羅斯領導人引發軍事沖突，將面臨嚴厲制裁，也說會提供東歐更多軍事支持。

克裡姆林宮發布了一個簡短視頻片段，其中兩位領導人進行了友好的問候，但這顯然對掩蓋雙邊緊張關系沒有什麼作用。

白宮在峰會後的一份聲明中說：「拜登總統表達了美國和我們的歐洲盟國對俄羅斯在烏克蘭周圍的部隊升級的深切關注，並明確表示，如果出現軍事升級，美國和我們的盟國將以強有力的經濟和其他措施予以回應。」

聲明還說：「總統們還討論了美俄關於戰略穩定的對話，關於勒索軟件的單獨對話，以及關於伊朗等地區問題的聯合工作。」

克裡姆林宮在通話後也發表了一份聲明，稱普京「抱怨北約為自己的目標協助烏克蘭發展的危險企圖」，並關切基輔在部份烏克蘭地區的挑釁行為，這些地區目前由俄羅斯支持的分裂分子所控制。

會談前，美國官員表示，華盛頓准備在必要時對莫斯科實施最嚴厲的經濟制裁，讓俄羅斯最大的銀行無法將盧布兌換成美元。

莫斯科和基輔相互指責

基輔和北約成員國最近指責俄羅斯在烏克蘭邊界附近集結軍隊，盡管莫斯科否認有任何敵對意圖，稱其部隊態勢是防御性的。衛星圖像顯示部隊在離邊境不遠的地方集結，引發了對歐洲戰爭的擔憂。

莫斯科稱這些警告「歇斯底裡」，指責北約因與基輔的關系日益密切而威脅到俄羅斯的安全。俄羅斯要求得到「法律保證」，即北約不會同意烏克蘭成為成員國的請求。

北約的原則規定，任何國家都應該能夠加入，任何外部國家都不應該在此類問題上擁有否決權，但該聯盟也沒有表示願意批准烏克蘭加入。

白宮承諾在通話後向德國、英國、法國和意大利的政府通報情況。白宮表示：「領導人同意就應對俄羅斯在烏克蘭邊境的軍事集結采取協調和全面的方法保持密切聯系。」

「北溪2號」有危險。

俄羅斯入侵烏克蘭領土可能給德國帶來後果，因為美國批准從俄羅斯到歐洲的有爭議的北溪2號管道的條件是莫斯科不進行軍事挑釁。彭博新聞社７日報道說，如果俄羅斯軍隊進入烏克蘭領土，華盛頓將撤銷其批准。

美國和德國在7月達成協議後的一份聯合聲明中說：「如果俄羅斯試圖利用能源作為武器或對烏克蘭采取進一步的侵略行為，德國將在國家層面采取行動，並敦促在歐洲層面采取有效措施，包括制裁，以限制俄羅斯在能源領域（包括天然氣）和/或其他經濟相關領域對歐洲的出口能力。」

(美聯社, 法新社, 路透社)

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