印度洋珊瑚過度捕撈 恐剩50年壽命

全球暖化與漁業過度捕撈，恐讓印度洋西部的珊瑚礁生態在50年內面臨崩壞！該研究的主要作者、當地生態組織創辦主任奧布拉指出，珊瑚礁是重要的海洋生態指標，若該生態系崩潰，將重創當地生物多樣性，與依賴珊瑚礁的沿海經濟。

珊瑚礁面臨崩潰

在線科學指出，發表在《自然永續發展》雜誌上的研究警告，由於海水不斷增溫、加上當地嚴重的過度捕撈，位於印度洋西部的非洲東海岸，以及模里西斯、塞席爾等島國，須採取緊急的保育行動，否則將在數十年內面臨嚴重的珊瑚礁滅絕危機。

該研究與國際自然保護聯盟合著，評估了11,919平方公里、約佔全球5%的珊瑚礁。奧布拉強調，這項調查是非常嚴重的警告，研究發現，當地已經沒有任何完全健康的珊瑚礁。且這種情況將繼續下去，當地生態與旅遊資源都將受到重創。

急需漁業管理

此外，衛報報導，奧布拉說，珊瑚礁的坍塌意味著其功能完全停擺，且無法重建，屆時珊瑚礁防止海平面上升的海岸保護功能、周邊的旅遊、漁業效益都面臨風險，尤其東非國家仰賴旅遊業，更需要健康的珊瑚礁。

對於此一情況，東非的高級科學家、該研究的合著者古德卡說，所有數據都顯示，珊瑚礁生態系中的頂級捕食者遭到過度捕撈，也因此凸顯了改善各地漁業管理的必要性，且應讓當地社區參與珊瑚礁管理，藉此確保珊瑚礁系統的健康、並保障永續的魚類種群。

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