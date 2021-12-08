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警衛曝暗號「安琪拉今晚在嗎？」 能幫女性化解危機
英國49歲男性波特（Adam Potter）任職警衛5個月期間，每天晚上都會遇到女性對他說：「安琪拉今晚在嗎？」
英國媒體《利物浦迴聲》（Liverpool Echo）報導，該問題是倫敦警察廳舉辦的「問問安琪拉（Ask Angela）」活動暗號，若人們在酒吧、俱樂部和其他場所感到危險或受到威脅，就能跟該場所警衛或工作人員說出這個特殊句子尋求援助。援助包括幫忙叫計程車、幫求救者找到朋友，或打電話報警。
波特表示當女性對他說「安琪拉今晚在嗎？」就意味著「你能幫忙留意這個讓我感到不舒服的人嗎？」他說每天晚上至少會碰到1次，至多3到4次，且只有女性來找他。
波特提到求助的女性可能是被摸屁股或發生讓她們身心不適的情況，他會趕走這些做出不恰當行為的人。
波特透露當初接下這份工作是為了幫助人們，但實際工作後發現女性經常受到騷擾，且環境不像以前那麼安全，讓他感到很沮喪。
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