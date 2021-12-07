男神機師稱妻遭匪虐殺「扮癡情博同情」 Apple Watch揭是真兇

年輕、英俊、一副癡情態度的男神機師，竟然是殺妻兇手！希臘今年5月發生冷血劫殺案，32歲機師報案，指有3匪徒入屋劫財，將他綁起並用膠帶封眼和嘴，其後竟當着不足1歲的嬰兒面前將其20歲妻子殺死，機師痛失摰愛後悲痛不已，案件引起各界關注及同情。不過，當地警方詳細調查後，發現死者及其丈夫的Apple Watch數據有可疑，最終驚揭表現哀傷的癡情機師竟是殺妻真兇！

案發今年5月11日，20歲英國女子克勞奇（Caroline Crouch）與任職直升機機師的32歲丈夫阿納格諾斯托普洛斯（Charalambos Anagnostopoulos）及11個月大女兒，居於屬於中產地區的雅典郊區Glyka Nera。外媒最初報道指，當日凌晨突然有3名匪徒闖入單位，制服夫婦並將他們綁起。

阿納格諾斯托普洛斯指他被捆綁後，再被匪徒用膠帶封住眼和嘴，其間他聽到匪徒用零碎的希臘語對其妻子說「告訴我們錢在哪裏，我們會殺了嬰兒」，之後他聽到妻子尖叫，匪徒疑用槍指住女嬰。他指自己馬上交代財物的位置，但匪徒掠得財物後未有收手，接下來他不清楚發生何事，直至約1小時後他成功脫困，衝上閣樓位置時驚見妻子屍首，遂馬上報警，「我設法掙脫後衝上閣樓，見到妻子臉朝下躺着，而寶寶在旁邊哭泣」。

當地警方一度懷疑匪徒早有預謀，是打劫老手。案發時匪徒合作潛入屋內，先將夫婦的寵物犬勒死，再制服夫婦，將阿納格諾斯托普洛斯綁在床柱上，並封住其眼和嘴。而熱愛運動且學過拳擊的克勞奇或曾反抗，其後被匪徒以衣服綁起，慘遭折磨虐待1小時，最終被匪徒用上衣及枕頭袋勒死，女嬰則未有受傷。

案件引起當地社會關注及同情，事後阿納格諾斯托普洛斯曾向傳媒表示，自己只希望沒經歷過那場噩夢，「那是一場噩夢，我懇求匪徒不要傷害我們，我們告訴他們錢在哪，並叫他們離開」。他於案發後5天上載相片至instagram帳戶悼念妻子，寫道「我們永遠在一起，再見我的最愛」，又在妻子的喪禮落淚訴說，認識克勞奇是非常幸運的事，「她是我生活的樂趣，比她的死更令我難過的1件事，是我們的女兒將不能在她美麗的母親陪伴下長大」，盡顯失去摰愛的悲痛，令外界認定他是癡情男子。

然而真相不如外界想像，天網恢恢，阿納格諾斯托普洛斯沒想到，其看似完美的謊言竟被智能手錶出賣。當地警方於調查過程發現，案發時阿納格諾斯托普洛斯戴着的Apple Watch紀錄顯示，他於作供時聲稱被綁起的時間內曾在屋內四處走動；而克勞奇的智能手錶紀錄亦顯示，她在阿納格諾斯托普洛斯供稱的被殺時間仍有心跳。加上夫婦家中監視器的記憶卡，亦剛好於「劫案」前被拔走，種種證據反映阿納格諾斯托普洛斯的口供並不可信。

警方於克勞奇的喪禮舉行後，以找到1名疑犯需要進行認人手續為由，邀請阿納格諾斯托普洛斯到警署協助調查，待他配合後才告知警方相信他就是兇手！經過長達8小時盤問，阿納格諾斯托普洛斯終於承認殺死妻子，指事發時妻子威脅要帶同女兒離開及要求離婚，他激動之下勒死對方，事後再將寵物犬勒斃及「策劃」劫案，企圖嫁禍「匪徒」，「那天晚上我們發生爭執，她把孩子放進嬰兒床，叫我離開家中。她推我、打我，我一時激動用枕頭悶死她，然後編造了劫案」。

直至上月中，希臘檢察部門以預謀殺人罪起訴阿納格諾斯托普洛斯，但他否認，指自己被妻子威脅離婚後，陷入了「模糊狀態」，強調沒有預謀而是衝動殺人。他目前正被關押於戒備森嚴的可瑞達勒重刑監獄（Korydallos Prison），案件有望於明年中進行審訊。

另外，雅典法院決定，將阿納格諾斯托普洛斯夫婦女兒的監護權判予克勞奇的母親蘇珊，同時取消阿納格諾斯托普洛斯作為父親可能擁有的任何父母權利，並授予其父母有限的探視權。

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文章授權轉載自《香港01》