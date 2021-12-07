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男對兒子承諾「有天帶你住城堡」 實現約定最後蓋了3座城堡

聯合新聞網 / 綜合報導
男為兒子蓋了3座城堡。圖／取自highlandscastle
男為兒子蓋了3座城堡。圖／取自highlandscastle

美國男性拉文德（John Lavender II）1978年離婚時，承諾3歲兒子傑森（Jason）有一天要為他蓋1座城堡。最終拉文德不只信守諾言，還蓋了3座相連的城堡。

這3棟位於紐約州喬治湖（Lake George）的高地城堡（Highlands Castle），目前開放一般大眾入住，一晚最高房價為7995美元（約合新台幣22萬元）。拉文德透露最初跟傑森說他會蓋城堡時，他們和其他5個人住在紐約合租房子裡。拉文德認為那不是養育3歲孩子的理想環境，他告訴傑森：「這不是我們的家，只是暫時的住所。」

拉文德1982年買地蓋3座城堡後，施工長達數10年期間都隱瞞傑森。他雖然沒有建築背景及施工經驗，仍耗時數年慢慢設計城堡，並透過朋友和專家的協助，親手繪製出藍圖。

拉文德最終告訴親友們城堡搭建計畫，獲得眾人幫忙，傑森的足球隊隊友甚至伸出援手。傑森則在研讀5年建築學程後加入蓋城堡陣營。

拉文德透露城堡完工後他們本來不打算開放民眾入住，但他在2008年修繕城堡屋頂時從梯子上摔下來重傷，在輪椅上坐了8個月後，決定向大眾開放城堡。

拉文德自稱是城堡的管家，認為迎接客人是他現階段重要目的。拉文德目前和現任妻子伊凡（Yvonne）住在城堡裡，但傑森和家人遷出。

拉文德計劃繼續出租這些城堡，但希望最終子孫繼承這些建築。拉文德表示：「我期盼兒子能繼承城堡，孫子和孫女能繼續傳承下去。」

建築 紐約 美國 離婚

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