聽新聞
test
0:00 / 0:00
涉挪公款操控民調下台後 奧地利前總理庫爾茨將退政壇
德國《明鏡周刊》、奧地利《皇冠報》等媒體報導稱，奧地利前總理庫爾茨（Sebastian Kurz）將退出政壇。
奧地利媒體表示，促使這位年輕政治家做出這一決定是他兒子的出生。11月28日，庫爾茨和伴侶迎來他們的第一個孩子。
據稱，奧地利內政部長內哈默（Karl Nehammer）將接替庫爾茨擔任奧地利人民黨主席。
庫爾茨計劃在12月2日上午11時30分發表個人聲明。
早在今年10月反腐敗調查人員搜查了奧地利總理府、奧地利人民黨總部等地後，庫爾茨就辭去了奧地利總理的職務。公訴機構懷疑庫爾茨及其政治密友在媒體散布經過操控的民意調查、並為此挪用公款。庫爾茨本人受到賄賂、徇私舞弊等嚴重指控。
庫爾茨否認了這些指控，同時在政治和輿論壓力下，辭去了政府總理的職務。不過他保留了奧地利人民黨主席的職務，並將作為議會黨團主席進入奧地利國民議會。
11月中旬，奧地利國民議會取消了庫爾茨的豁免權，為進一步的腐敗調查掃清了道路。
沙倫貝格（Alexander Schallenberg）接任庫爾茨，成為新的奧地利總理。
庫爾茨在今年夏天剛滿35歲。2017年當選奧地利總理時，庫爾茨是歐洲最年輕的總理，被稱為“政壇神童”。
（明鏡周刊，路透社）
© 2021年 德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言