涉挪公款操控民調下台後 奧地利前總理庫爾茨將退政壇

德國《明鏡周刊》、奧地利《皇冠報》等媒體報導稱，奧地利前總理庫爾茨（Sebastian Kurz）將退出政壇。

奧地利媒體表示，促使這位年輕政治家做出這一決定是他兒子的出生。11月28日，庫爾茨和伴侶迎來他們的第一個孩子。

據稱，奧地利內政部長內哈默（Karl Nehammer）將接替庫爾茨擔任奧地利人民黨主席。

庫爾茨計劃在12月2日上午11時30分發表個人聲明。

早在今年10月反腐敗調查人員搜查了奧地利總理府、奧地利人民黨總部等地後，庫爾茨就辭去了奧地利總理的職務。公訴機構懷疑庫爾茨及其政治密友在媒體散布經過操控的民意調查、並為此挪用公款。庫爾茨本人受到賄賂、徇私舞弊等嚴重指控。

庫爾茨否認了這些指控，同時在政治和輿論壓力下，辭去了政府總理的職務。不過他保留了奧地利人民黨主席的職務，並將作為議會黨團主席進入奧地利國民議會。

11月中旬，奧地利國民議會取消了庫爾茨的豁免權，為進一步的腐敗調查掃清了道路。

沙倫貝格（Alexander Schallenberg）接任庫爾茨，成為新的奧地利總理。

庫爾茨在今年夏天剛滿35歲。2017年當選奧地利總理時，庫爾茨是歐洲最年輕的總理，被稱為“政壇神童”。

（明鏡周刊，路透社）

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